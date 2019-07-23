Законопроект, предусматривающий использование электронной почты в России лишь идентифицированными в установленном правительством порядке пользователями, внесен в Госдуму, сообщает РИА "Новости".

Подписи под законопроектом поставили председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, его заместители Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.

"Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи", – говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы отмечают, что принятие законопроекта позволит существенно снизить количество ложных террористических сообщений, распространяемых анонимно посредством сервисов электронной почты пользователями, скрывающими свои персональные данные.

Законопроект предусматривает, что наряду с обязанностями по идентификации на организаторов сервиса электронной почты возлагаются обязанности по обеспечению технической возможности отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей, а также ограничению рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ.

Вместе с этим также предложено ограничить передачу почтой сообщений с запрещенной информацией. Предусматривается, что e-mail сервисы должны ограничивать передачу таких сообщений в течение суток с момента получения соответствующего требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти.