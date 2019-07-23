Законопроект, предусматривающий использование электронной почты в России лишь идентифицированными в установленном правительством порядке пользователями, внесен в Госдуму, сообщает РИА "Новости".
Подписи под законопроектом поставили председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, его заместители Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.
"Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи", – говорится в пояснительной записке.
Авторы инициативы отмечают, что принятие законопроекта позволит существенно снизить количество ложных террористических сообщений, распространяемых анонимно посредством сервисов электронной почты пользователями, скрывающими свои персональные данные.
Законопроект предусматривает, что наряду с обязанностями по идентификации на организаторов сервиса электронной почты возлагаются обязанности по обеспечению технической возможности отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей, а также ограничению рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ.
Вместе с этим также предложено ограничить передачу почтой сообщений с запрещенной информацией. Предусматривается, что e-mail сервисы должны ограничивать передачу таких сообщений в течение суток с момента получения соответствующего требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти.
Комментарии
идея то хорошая, только они надеюсь подумали о том, что найдутся хакеры которые нарегистрируют почтовых ящиков на лиц которые об этом и знать не будут...
Кроме этого же все проблемы россиян уже решены, осталось с электронной почтой разобраться и будет всем счастье..
НАШ то молодец!!! заботится не только о жителях АК но и за всех россиян... ЭТО ПРОБЛЕМА №1 её решить надо в первую очередь.
Снова запретить.
АУ....политиканы, вы кроме этого слова ченить еще умеете?
Каждый день только и читаем ЗАПРЕТИТЬ, ЗАПРЕТИТЬ, ЗАПРЕТИТЬ, мы в концлагере что ли?
Хватит лезть туда, куда вы не понимаете, товарищ Карлин и его друзья.
С телеграмом вон уже "покончили".
Если бороться решили с сообщениями о террактах - введите реаьлные сроки, чтоб отбить желание так шутить, и заставьте работать ментов.
Вот реально бесит.
Алтайский сенатор....у вас тут леса догорают, люди дышать не могут, зарплаты самые низкие по стране, а вы такую ахинею несете про почту, проблем то больше вроде как нет, ога?
Может сами власти и распространяют сообщения о терактах, а потом под шумок и принимают ужесточения в законах, якобы на благо людей!