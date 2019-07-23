Семь человек пострадали в жесткой аварии на трассе в Романовском районе, сообщили Amic.ru в пресс-службе управления ГИБДД по Алтайскому краю.

Около 6:50 на 233-м километре автодороги Барнаул – Павловск – Ребриха – Мамонтово – Родино – Кулунда столкнулись автомобили Volkswagen Multivan и ВАЗ-2106.

По предварительным данным правоохранителей, ДТП произошло из-за необоснованного выезда иномарки на полосу встречного движения.

Водитель "Жигулей" не смог избежать лобового столкновения. В результате пострадали четыре человека, находившиеся в немецкой машине, и трое – в российской. Им оказывают медицинскую помощь.

По факту аварии инспекторы ДПС проводят проверку. Они выясняют все обстоятельства случившегося.