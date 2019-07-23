Семь человек пострадали в жесткой аварии на трассе в Романовском районе, сообщили Amic.ru в пресс-службе управления ГИБДД по Алтайскому краю.
Около 6:50 на 233-м километре автодороги Барнаул – Павловск – Ребриха – Мамонтово – Родино – Кулунда столкнулись автомобили Volkswagen Multivan и ВАЗ-2106.
По предварительным данным правоохранителей, ДТП произошло из-за необоснованного выезда иномарки на полосу встречного движения.
Водитель "Жигулей" не смог избежать лобового столкновения. В результате пострадали четыре человека, находившиеся в немецкой машине, и трое – в российской. Им оказывают медицинскую помощь.
По факту аварии инспекторы ДПС проводят проверку. Они выясняют все обстоятельства случившегося.
Комментарии
Немецкая авто vs Русское.
Можно фото повреждений обеих авто? Очень интересно...
жестко шестерку размотало
как бы ни было машинами,главное,что люди по глупости одного человека пострадали