Житель Локтевского района Юрий Квасов на окраине села Устьяново высадил 4,5 тысячи деревьев, сообщает "Алтайская правда".
63-летний мужчина не входит ни в какое экологическое движение и в политику не собирается – просто делает любимое дело. Первый раз он попробовал высадить 500 деревьев вместе с женой и школьниками свыше 15 лет назад – в 2003 году.
Тогда деревья почти все погибли. Одни из них не перенесли палов, другие повредил рогатый скот. И от глобального труда молодежи и ее опытных наставников осталось только 30 деревьев.
Это только подстегнуло Квасова, и он решил на окраине села создать такой природный уголок, где посаженные деревья не будут погибать. Огородил территорию от скота и взялся за дело.
Посадки пенсионера уже достигли площади 2,5 га, на которой помещаются 4,5 тысячи деревьев. Некоторые из них уже достигли четырехметровой высоты.
"Надо совершенствовать себя и мир. В какой мир пришел, такой и оставь", – говорит Юрий Квасов в окружении своих сосен, которые планирует сажать и дальше, пока хватит сил.
Комментарии
Настоящий лесовод, заменяет армию чиновников икологов.
Человечище!
Конечно молодцы, но теперь какой-нибудь чиновник узнает, спилит(
"мужчина не входит ни в какое экологическое движение и в политику не собирается"
Это вам не на гранты пиариться! А дело делать и радоваться!
Человек ( с большой буквы)!
Настоящий ГЕРОЙ России! Улицу в его честь назвать!
Молодец дядька! Здоровья тебе!
Сейчас приедут из администрации и посадят его за незаконную посадку. Беги дедуль!