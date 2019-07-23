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Новости

Житель Алтайского края посадил 4,5 тысячи деревьев

, ИА "Амител"
Пенсионер увлекается посадкой деревьев уже 15 лет
Фото: 'Алтайская правда'

Фото: "Алтайская правда"

Житель Локтевского района Юрий Квасов на окраине села Устьяново высадил 4,5 тысячи деревьев, сообщает "Алтайская правда".

63-летний мужчина не входит ни в какое экологическое движение и в политику не собирается – просто делает любимое дело. Первый раз он попробовал высадить 500 деревьев вместе с женой и школьниками свыше 15 лет назад – в 2003 году.

Тогда деревья почти все погибли. Одни из них не перенесли палов, другие повредил рогатый скот. И от глобального труда молодежи и ее опытных наставников осталось только 30 деревьев.

Это только подстегнуло Квасова, и он решил на окраине села создать такой природный уголок, где посаженные деревья не будут погибать. Огородил территорию от скота и взялся за дело.

Посадки пенсионера уже достигли площади 2,5 га, на которой помещаются 4,5 тысячи деревьев. Некоторые из них уже достигли четырехметровой высоты.

"Надо совершенствовать себя и мир. В какой мир пришел, такой и оставь", – говорит Юрий Квасов в окружении своих сосен, которые планирует сажать и дальше, пока хватит сил.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

23.07.2019 13:28
Читатель

Настоящий лесовод, заменяет армию чиновников икологов.

0  0
23.07.2019 13:36
- гость -

Человечище!

0  0
23.07.2019 13:37
гость

Конечно молодцы, но теперь какой-нибудь чиновник узнает, спилит(

0  0
23.07.2019 13:48
- гость -

"мужчина не входит ни в какое экологическое движение и в политику не собирается"
Это вам не на гранты пиариться! А дело делать и радоваться!
Человек ( с большой буквы)!

0  0
23.07.2019 13:57
AG

Настоящий ГЕРОЙ России! Улицу в его честь назвать!

0  0
23.07.2019 14:05
- гость -

Молодец дядька! Здоровья тебе!

0  0
23.07.2019 14:06
- гость -

Сейчас приедут из администрации и посадят его за незаконную посадку. Беги дедуль!

0  0
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