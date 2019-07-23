Житель Локтевского района Юрий Квасов на окраине села Устьяново высадил 4,5 тысячи деревьев, сообщает "Алтайская правда".

63-летний мужчина не входит ни в какое экологическое движение и в политику не собирается – просто делает любимое дело. Первый раз он попробовал высадить 500 деревьев вместе с женой и школьниками свыше 15 лет назад – в 2003 году.

Тогда деревья почти все погибли. Одни из них не перенесли палов, другие повредил рогатый скот. И от глобального труда молодежи и ее опытных наставников осталось только 30 деревьев.

Это только подстегнуло Квасова, и он решил на окраине села создать такой природный уголок, где посаженные деревья не будут погибать. Огородил территорию от скота и взялся за дело.

Посадки пенсионера уже достигли площади 2,5 га, на которой помещаются 4,5 тысячи деревьев. Некоторые из них уже достигли четырехметровой высоты.

"Надо совершенствовать себя и мир. В какой мир пришел, такой и оставь", – говорит Юрий Квасов в окружении своих сосен, которые планирует сажать и дальше, пока хватит сил.