Зампредседателя районного совета депутатов Юрий Корнеев сумел примириться с потерпевшими, пострадавшими от его действий во время корпоратива народных избранников в местном кафе.

Он загладил свою вину перед ними, и они отказались от претензий, в связи чем, Корнеев больше не считается фигурантом уголовного дела по ст. 116 УК РФ ("Нанесение побоев из хулиганских побуждений"), сообщают "Новости Горного Алтая".

Напомним, 22 декабря 2018 года народный избранник в нетрезвом виде вступил в конфликт с управляющей местного кафе. В результате от его рук пострадали две женщины и 14-летний подросток.