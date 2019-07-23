Вторник, 23 Июль, 18:34

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,13
€ 70,64
Обь
196см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Шукшинские дни на Алтае-2019Отключения горячей воды-2019Пожар в барнаульской многоэтажке
Новости

"Юбилейное" заседание по делу о растрате 100 млн рублей ФНПЦ "Алтай" прошло в Бийске

, ИА "Амител"
На данный момент заслушаны свидетельские показания как со стороны защиты, так и со стороны обвинения
Обвиняемые якобы разработали план вывода средств, которые получал ФНПЦ 'Алтай' / Фото: biwork.ru

Обвиняемые якобы разработали план вывода средств, которые получал ФНПЦ "Алтай" / Фото: biwork.ru

В Бийском городском суде прошло 55-е заседание по делу о растрате средств ФНПЦ "Алтай", обвиняемых — трое, в том числе и депутат АКЗС Ирина Теплова, пишет "Бийский рабочий".

Одним из обвиняемых значится бывший гендиректор ФНПЦ "Алтай" Александр Жарков, умерший в 2016 году. Он проходит по статье "Присвоение или растрата, совершенные организованной группой, либо в особо крупном размере".

Двое его коллег проходят обвиняемыми в пособничестве. Это депутат Теплова, директор научно-производственного концерна "Алтай", возглавлявшая при Жаркове администрацию предприятия и Андрей Литвинов — первый заместитель гендиректора, главный конструктор и зять Жаркова.

По одной из версий, обвиняемые разработали план вывода средств, которые ФНПЦ "Алтай" получал от компании "Рособоронэкспорт".

Фактические работы, которые и так выполнялись сотрудниками ФНПЦ в рамках своих должностных обязанностей, по документам, предположительно, проводили как дополнительные: выполнявшиеся на предприятиях-субподрядчиках, руководителями которых были Теплова и Литвинов. Таким образом, шла "сверхоплата" по факту выполненных работ.

В итоге, по некоторым оценкам, общий ущерб государству, нанесенный в результате проведения такой схемы, составил более 100 млн рублей.

В суд дело было передано весной 2018 года, а первое заседание по нему было назначено на конец мая. Сегодня прошло очередное, 55-е заседание суда. На данный момент заслушаны свидетельские показания как со стороны защиты, так и со стороны обвинения.

Информация о ходе уголовного дела в отношении представителей оборонной промышленности, один из которых к тому же региональный депутат, представителям СМИ предоставлялась скупо, отмечает издание.

Весьма вероятно, что свою роль в этом играет специфика сферы — производство секретное. Ввиду громких имен участников процесса защита и вовсе попросила вести дело в закрытом порядке.

Если обвиняемых признают виновными по статье 160 УК РФ, то им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Материалы по теме
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
18:31
Алтай вошел в десятку лидеров по агрострахованию с поддержкой государства 0
18:01
"Юбилейное" заседание по делу о растрате 100 млн рублей ФНПЦ "Алтай" прошло в Бийске 0
17:31
Объявят траур: четыре ребенка стали жертвами пожара в детском палаточном лагере 2
17:24
Бийская пенсионерка отдала мошеннику 139 тыс. рублей, желая вернуть свой вклад в "МММ" 0
17:05
Актриса Алиса Гребенщикова проведет творческую встречу с жителями Барнаула 0
16:44
Самострой на месте "Барнаульского разлома" решили продать за 20 млн рублей 1
16:39
Поцелуй для Василия Макаровича: как в Барнауле открылись "Шукшинские дни на Алтае" 0
16:10
Алтайский сенатор предложил запретить россиянам иметь электронную почту без идентификации 25
15:45
Пьяный житель Алтая насмерть сбил девушку на сельской дороге 10
15:24
Самая популярная зарплата в России в два раза меньше, чем средняя по данным Росстата 12
15:14
Хорохордин рассказал, как будет поднимать Республику Алтай со "дна рейтингов" 1
14:59
Подробности трагедии на "Лошарике" в Баренцевом море сообщили СМИ 7
14:32
МЧС предупредило, сколько продержится дымка над Новосибирском 5
14:09
Размеры упаковок в России стали чаще уменьшаться, но цена на товар не меняется 13
13:58
Алтайский депутат "замолил" дело об избиении женщин и подростка 5
13:34
Безвизовый режим для россиян моложе 25 лет вновь обсуждали в Германии 6
13:21
Глава Заринска объявил о своей отставке после Дня города 1
13:01
Дети, пострадавшие при пожаре в палаточном лагере, находятся в крайне тяжелом состоянии 0
12:58
Житель Алтайского края посадил 4,5 тысячи деревьев 19
12:41
Самый короткий IQ-тест: сколько стоит ракетка и когда кувшинки покроют озеро 9
12:30
Семь человек пострадали в лобовом ДТП на алтайской трассе 4
12:15
Детский палаточный лагерь сгорел в Хабаровском крае: ребенок погиб и трое пострадали 2
12:05
"Народный контроль" проверил, как организован отдых в детских лагерях Алтая 2
11:49
Размеры парковочных мест на улицах предложили уменьшить на полметра в ширину 39
11:41
Звездные гости Шукшинского кинофестиваля прилетели в Барнаул 3
11:30
Росстат предложили переподчинить президенту России 3
11:12
Томенко утвердил начальника департамента внутренней политики 5
10:46
Режим "черного неба" объявили в Барнауле и Бийске 18
10:14
Магазинам запретили продавать алкоголь на День города в Барнауле 17
09:55
Старость – в радость: в Барнауле прошла юбилейная Спартакиада для пенсионеров 2
09:30
Борец за права пациентов: страховая компания "РЕСО-МЕД" открыла новый офис 0
09:17
Горячую воду отключили в домах на трех улицах Бийска 1
09:00
На волне перемен: новое лицо Барнаульской водяной компании 0
08:59
Артемий Лебедев: "Новосибирск так и не стал городом" 36
08:45
СПА по-советски: как отдыхали в санаториях при СССР и что изменилось сейчас 11
08:24
Три миллиарда на АПК: АО "Альфа-Банк" набирает обороты в кредитовании 0
08:01
Хорохордин обсудил проблемы региона с алтайскими старейшинами 0
07:47
МЧС пояснило, когда рассеется дымка в Алтайском крае 26
07:32
Поддержка экспорта: какие услуги бесплатно могут получить предприниматели Алтая 0
07:31
Взгляд на Барнаул сквозь витраж: новый ЖК дарит комфорт для жизни 0
07:16
Типичные фотографии туристов высмеяли в Instagram 12
07:01
275 тысяч школьников: в Алтайском крае продолжает расти число учащихся 1
06:52
Глава Алтая остался недоволен срывом сроков ремонта дорог 0
06:25
Бронзовые краны и богемское стекло: в Барнауле продается несколько квартир в стиле прованс 8
06:01
Фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" стартует 23 июля в Барнауле 1
23:38
Виктор Томенко принял участие в совещании Медведева по стимулированию экспорта сельхозпродукции 9
22:41
Нужна срочная маркировка: подделкой оказалось до 80% питьевой воды в магазинах России 15
22:32
Жители алтайского села вышли на митинг против мусорной реформы 2
21:31
Барнаульские новостройки с нарушением сроков сдачи включат в реестр проблемных 2
21:01
Бывший депутат гордумы Бийска попросит политического убежища в США 15

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.