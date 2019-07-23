В Бийском городском суде прошло 55-е заседание по делу о растрате средств ФНПЦ "Алтай", обвиняемых — трое, в том числе и депутат АКЗС Ирина Теплова, пишет "Бийский рабочий".

Одним из обвиняемых значится бывший гендиректор ФНПЦ "Алтай" Александр Жарков, умерший в 2016 году. Он проходит по статье "Присвоение или растрата, совершенные организованной группой, либо в особо крупном размере".

Двое его коллег проходят обвиняемыми в пособничестве. Это депутат Теплова, директор научно-производственного концерна "Алтай", возглавлявшая при Жаркове администрацию предприятия и Андрей Литвинов — первый заместитель гендиректора, главный конструктор и зять Жаркова.

По одной из версий, обвиняемые разработали план вывода средств, которые ФНПЦ "Алтай" получал от компании "Рособоронэкспорт".

Фактические работы, которые и так выполнялись сотрудниками ФНПЦ в рамках своих должностных обязанностей, по документам, предположительно, проводили как дополнительные: выполнявшиеся на предприятиях-субподрядчиках, руководителями которых были Теплова и Литвинов. Таким образом, шла "сверхоплата" по факту выполненных работ.

В итоге, по некоторым оценкам, общий ущерб государству, нанесенный в результате проведения такой схемы, составил более 100 млн рублей.

В суд дело было передано весной 2018 года, а первое заседание по нему было назначено на конец мая. Сегодня прошло очередное, 55-е заседание суда. На данный момент заслушаны свидетельские показания как со стороны защиты, так и со стороны обвинения.

Информация о ходе уголовного дела в отношении представителей оборонной промышленности, один из которых к тому же региональный депутат, представителям СМИ предоставлялась скупо, отмечает издание.

Весьма вероятно, что свою роль в этом играет специфика сферы — производство секретное. Ввиду громких имен участников процесса защита и вовсе попросила вести дело в закрытом порядке.

Если обвиняемых признают виновными по статье 160 УК РФ, то им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.