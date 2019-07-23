Депутаты Госдумы во втором чтении приняли законопроект об отмене налоговых льгот для поставщиков пальмового масла.

Сейчас на эту продукцию действует льготная 10-процентная ставка НДС, однако парламентарии уверены, что такое положение дел вредит здоровью россиян.

В связи с этим авторы законопроекта предлагают удвоить налог на добавленную стоимость на пальмовое масло, который после вступления закона в силу составит 20%.

В то же самое время тот же законопроект вводит льготы на операции по реализации отдельных видов плодово-ягодной продукции, на которые НДС наоборот уменьшится вдвое, составив 10%.

"Это решение в том числе ставит цель поддержки отечественного товаропроизводителя. Но во главе этого решения мы ставим здоровье человека", – заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Средства, вырученные с повышенного НДС на пальмовое масло, планируют направить на поддержку российских производителей молочной продукции.