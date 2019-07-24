Группа ученых из России, Украины и Эстонии под руководством Ричарда Виллемса проанализировала ДНК скифов, заселявших разные территории, и выяснила, что у всех есть предки с древнего Алтая, сообщает Current Biology.

На анализ взяли геномы 31 представителя Евразийской степи, скифов и родственных им сарматов, которые заселяли внушительную территорию от Центральной Азии до Центральной Европы.

По результатам исследования выяснилось, что у всех пяти основных групп скифов и сарматов есть только три общих предка: древние жители Алтая, европейские охотники-собиратели и натуфийцы.

При этом "алтайский" геном у них выражен сильнее, чем у их предшественников, живших в бронзовом веке, и у сменивших скифов народов черняховской культуры.

Из этого исследователи сделали вывод, что миграция скифов могла происходить с востока на запад, о чем свидетельствует столь яркий отпечаток в ДНК, оставленный в восточной части их обитания.