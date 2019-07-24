Жители Алтая высказали замечания к предложенным границам нацпарка "Тогул" / Фото: o-batel.ru

По инициативе Общероссийского народного фронта в Алтайском крае на территории Заринского, Ельцовского, Тогульского и Солтонского районов создается первый в регионе национальный парк, сообщили в пресс-службе движения.

В феврале 2018 году президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил создать особо охраняемую природную территорию федерального значения в Алтайском крае. Сейчас проект проходит общественные обсуждения с населением и согласования с заинтересованными сторонами. Организаторами выступают региональное отделение ОНФ, Минприроды Алтайского края и районные администрации.

"Придание заповедного статуса Салаирской тайге не у всех находит поддержку. Активисты ОНФ считают неоправданными многие опасения местных жителей по поводу ущемления их прав в связи с появлением охраняемой природной территории, поэтому проводят разъяснительную работу в ходе общественных обсуждений и согласования с заинтересованными сторонами проекта создания национального парка", – рассказали в ОНФ.

Отмечается, что предложения по созданию национального парка "Тогул" разработаны экспертами ОНФ – ведущими специалистами в области биологии, географии, экологии и территориальной охраны природы, а также поддержаны научной и природоохранной общественностью региона.

Местные жители высказали замечания к предложенным границам и зонированию будущего национального парка. С частью претензий эксперты ОНФ не согласны, это касается правового статуса и режима функционирования национальных парков.

К примеру, неверно утверждение о том, что режим охраны существующих заказников "Ельцовский" и "Тогульский" после создания национального парка будет ослаблен и на их территории станет возможной добыча полезных ископаемых.

"Это совершенно не так. Согласно федеральному закону "Об особо охраняемых природных территориях", разработка недр в национальных парках полностью запрещена. Статус федерального национального парка выше, чем у региональных заказников. Соответственно, и финансирование будет тоже федеральное, а это новые рабочие места в районах. Также нужно отметить, что в границы национального парка войдут только земли государственного лесного фонда. Земли поселений, земли сельхозназначения, а также предоставленные в собственность или в пользование арендаторам участки в охраняемую территорию не включаются", – подчеркнул модератор тематической площадки ОНФ "Экология" в Алтайском крае Алексей Грибков.

Опасения местных жителей по поводу использования даров леса также излишни, утверждают в ОНФ. Закон разрешает заготовку в национальных парках пищевых лесных ресурсов (ягод, грибов), а также древесины для собственных нужд граждан. Для этого предлагается выделить соответствующие функциональные зоны на доступных людям территориях.

Активисты уверены, что создание охраняемой природной территории федерального значения будет способствовать развитию экологического, познавательного и сельского туризма, что может стать основой устойчивого развития Заринского, Ельцовского, Тогульского и Солтонского районов. Заповедная зона с запретом любой хозяйственной деятельности будет выделена в удаленных и труднодоступных местах национального парка для сохранения природного наследия Салаирского кряжа.

Также, как рассказал Грибков, жители районов предложили изменить рабочее название парка с "Тогула" на "Салаир".

Ранее сообщалось, что первый национальный парк в Алтайском крае займет 160 тысяч гектаров.