Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Жители Алтайского края и предприятия собрали для пострадавших в паводке в Иркутской области 25 тонн гуманитарного груза. Фуру отправят в среду, 24 июля, в Нижнеудинский район.

"Мы отправляем 13 тонн воды, 6 тонн муки, более 5 тонн макаронных изделий и более 750 литров подсолнечного масла. А также одежду, моющие и чистящие средства, постельное белье, предметы первой необходимости", – рассказала журналистам заместитель министра соцзащиты Алтайского края Ирина Беседина.

Помощь от населения принимали в 69 учреждениях соцобслуживания, открытых по поручению губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Также сбор вел Российский детский фонд. Там был открыт счет и для финансовой помощи. На собранные 300 тысяч рублей купили и отправили более 200 комплектов постельного белья, оставшиеся средства и все, что еще будет поступать, переправят в иркутское отделение фонда.

С водой и продуктами помогли алтайские предприятия: Барнаульский пивзавод, Барнаульская водяная компания, ТД "Алтайская сказка", "Мельник" и "Коротоякский элеватор".

Гуманитарный груз прибудет на место в пятницу, 26 июля.

По последним данным, от паводка в Иркутской области пострадало свыше 38 тысяч человек, погибло 25 человек, семеро пропали без вести, 400 попали в больницы.