Правительство Алтайского края намерено сначала сдать в аренду на год, а потом полностью продать активы тепличного комплекса "Индустриальный" – крупнейшего в регионе и Сибири. Об этом заявил глава региона Виктор Томенко на заседании правительства в среду, 24 июля, посвященном судьбе предприятия.

Посыл представителей Минсельхоза понятен: тепличный комплекс испытывает серьезные финансовые проблемы и является убыточным. Крупнейшее предприятие такого рода в Сибири имеет большую задолженность по кредитам и его тело с каждым годом не уменьшается. Ситуация, судя по заявлениям чиновников, вряд ли изменится, поэтому Виктор Томенко предложил продать комплекс частным инвесторам, готовым его модернизировать и развивать. Тем более, что такой покупатель уже есть. Томенко не стал скрывать от журналистов, что это уроженец Угловского района, бизнесмен Борис Горкунов, который владеет тепличным комплексом "Новосибирский".

Губернатор попросил Счетную палату Алтайского края проанализировать деятельность предприятия на предмет целевого расходования средств. До осени должен быть подготовлен пакет документов для передачи комплекса в аренду.

По данным на 1 января 2019 года, кредитная нагрузка "Индустриального" составляла 750 миллионов рублей. При этом продукцию предприятие может производить на сумму около 700 миллионов. Фактически комплекс работал в ноль и существовал исключительно на средства краевого бюджета. Так, высота теплиц комплекса сегодня около четырех метров. При этом все современные комплексы имеют показатель более 6,5 метров. Кроме того, урожайность алтайского предприятия в четыре раза ниже, чем все в той же Новосибирской области.

Если не изменить текущего положения дел – производители помидоров, огурцов и других овощей станут банкротами через год-два. Сейчас же, по словам губернатора Виктора Томенко, есть реальный покупатель, который проведет модернизацию "Индустриального". Актив комплекса оценивается в 1,3 миллиарда рублей. Глава региона сразу дал понять, что ни один нормальный бизнесмен не купит комплекс с его долгами. Поэтому реально с продажи можно выручить около 500 миллионов рублей. Эти средства пойдут на выплаты обязательств перед кредиторами, а также заработной платы сотрудникам, которых необходимо будет сократить. Это около 250 человек (около половины от штата). Сейчас управление по труду уже работает в этом направлении: части коллектива предложены новые вакансии. В основном должности в крупных федеральных торговых сетях.

Однако продажа активов комплекса не позволит погасить все долги. Часть средств придется выделить из бюджета региона. Виктор Томенко сообщил, что внесет в АКЗС на рассмотрение два вопроса: продажу акций комплекса и выделение из бюджета края средств на выплату долгов сотрудникам и банкам. После этого, осенью 2021 года будущий арендатор станет полноценным хозяином "Индустриального".

Как сообщил на заседании правительства генеральный директор комбината "Толмачевский" (входит в группу компаний "Горкунов") Андрей Седунов, арендатор просит правительство края оказать ему поддержку в утверждении разрешительной документации и возможном выделении компенсаций на строительство новых теплиц в размере 15% от понесенных затрат. В свою очередь новый собственник планирует уже в этом году выделить около 200 миллионов на модернизацию. Андрей Седунов заверил губернатора, что жители Алтайского края зимой без овощей не останутся.

Уже в этом году ООО ТК "Толмачевский" планирует реализовать ряд решений по модернизации и реконструкции теплиц и систем обеспечения производства "Индустриального" для перехода на эффективные технологии выращивания овощей, успешно зарекомендовавшие себя и применяемые на современном производстве.

В частности будет проведено устройство системы досвечивания теплиц, строительство складских помещений с цехом фасовки продукции, модернизирована одна из двух котельных с выводом из производства наиболее старой. В последующие три года будет продолжена реконструкция мощностей для обеспечения эффективного производства.

Реализация проекта позволит увеличить урожайность овощей более чем в 2,5 раза – с 45 кг до 120 кг на квадратный метр. Ожидается, что это позволит произвести уже в 2020 году 9400 тонн, а в 2021 году – не менее 11 тысяч тонн овощной продукции.