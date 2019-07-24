Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью газете "Известия" заявила, что в России может в скором времени произойти экологическая катастрофа.

Наибольший риск она видит в обанкротившемся иркутском предприятии "Усольехимпром", которое производило хлор и другие химические вещества.

По ее словам, заброшенная территория с полуразрушенными зданиями даже после остановки опасного производства продолжает угрожать заражением близлежащей реки Ангары.

"Огромное количество ртутьсодержащих остатков, зараженное ртутью производство, которое нуждается в демеркуризации, – заявила Радионова. – В корпусах завода хранятся емкости с химически опасными веществами, часть из них находится под давлением".

По ее словам, скважины, где когда-то забирали солевой раствор, теперь наполнены отходами нефтепродуктов. Их прорыв грозит масштабным заражением территории.

"Фактически, это территория экологической катастрофы, – уверена глава Росприроднадзора. – Нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим такой "экологический Чернобыль".

Чтобы предотвратить такое развитие событий, ведомство попросило российское правительство создать госпрограмму по рекультивации опасного для природы объекта.

В дальнейшем планируется на законодательном уровне закрепить требования к собственникам подобных предприятий, чтобы они обеспечивали финансовые гарантии на устранение последствий такого производства.

"Нельзя разрешать эксплуатировать опасные предприятия без создания резерва средств на дальнейшее устранение негативных последствий их эксплуатации", – уверена Радионова.