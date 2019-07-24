Среда, 24 Июль, 22:18

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,12
€ 70,32
Обь
189см -7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дымка над АлтаемШукшинские дни на Алтае-2019Отключения горячей воды-2019
Новости

Расходы на нацпроекты за полгода оказались исполнены менее чем на треть

, ИА "Амител"
Счетная палата отмечает, что уровень расходов на нацпроекты ниже среднего уровня исполнения расходов федерального бюджета
По отдельным нацпроектам исполнение расходов в первом полугодии оказалось в два-три раза ниже среднего / Фото: riabir.ru

По отдельным нацпроектам исполнение расходов в первом полугодии оказалось в два-три раза ниже среднего / Фото: riabir.ru

По итогам первых шести месяцев 2019 года федеральный бюджет потратил на реализацию национальных проектов 558,8 млрд руб., что составляет менее трети (32,4%) от запланированных на этот год средств, пишет РБК со ссылкой на Счетную палату.

Всего существует 13 национальных проектов, стоимость их реализации в 2019-2024 годах оценивают в 25,7 трлн руб., из которых 13,2 трлн руб. возьмет на себя федеральный бюджет. Кураторами проектов выступают вице-премьеры, а руководителями – министры. Ранее президент России Владимир Путин указал на наличие "очевидных сбоев" при реализации нацпроектов, отметив, что россияне ожидают конкретных результатов.

В отчете СП по итогам первого квартала отмечалось, что за январь – март 2019 года уровень исполнения расходов на нацпроекты составил лишь 12,8% от годового объема. Таким образом, во втором квартале уровень исполнения расходов вырос, однако по-прежнему остается ниже планового.

Также отмечается, что уровень расходов на нацпроекты ниже среднего уровня исполнения расходов федерального бюджета (42,5%).

При этом по отдельным нацпроектам исполнение расходов в первом полугодии оказалось в два-три раза ниже среднего. Так, например, расходы на нацпроекты "Цифровая экономика Российской Федерации" были исполнены только на 8,3% от показателя сводной бюджетной росписи с изменениями, на проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" – на 12,2%, на "Экологию" – на 11,6%, на "Повышение производительности труда и поддержку занятости" – на 17,7%.

"По состоянию на 1 июля 2019 года расходы не осуществлялись по девяти из 76 федеральных проектов", – говорится в сообщении Счетной палаты.

В качестве примеров нефинансируемых проектов названы "Логистика международной торговли" и "Экспорт услуг" национального проекта "Международная кооперация и экспорт", а также федеральные проекты "Европа – Западный Китай" и "Высокоскоростное железнодорожное сообщение", являющиеся частью комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

В начале июля глава правительства России Дмитрий Медведев предложил ввести уголовную ответственность за умышленный срыв торгов, который приводит к нарушению сроков реализации нацпроектов.

Ранее Владимир Жириновский рассказал, как Орешкин саботирует национальные проекты Путина. А после и Счетная палата раскритиковала освоение денег на майские нацпроекты Путина.

Материалы по теме
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
21:36
Фильм об алтайской спортсменке, осужденной за сопротивление насильнику, покажут в Москве 0
20:52
Расходы на нацпроекты за полгода оказались исполнены менее чем на треть 0
20:36
Жительница Барнаула отправится на шесть месяцев в колонию за неуплату алиментов 0
19:42
Житель Алтая добился "любви" крестной своего сына, угрожая ей убийством 0
19:21
Детское пособие теперь будет получать большее число российских семей 0
18:43
Разработан маршрут для самостоятельных экскурсий по историческим местам Барнаула 1
18:23
Сквер со скамейками и клумбами появился в центре Барнаула на месте долгостроя 0
17:39
Таможенный сбор за личные посылки из-за рубежа предложили повысить в два раза 5
17:21
Спрос на чемоданы резко вырос в Барнауле 7
16:48
МЧС: на Алтае сохраняется не угрожающая здоровью задымленность 15
16:09
Алтайских автомобилистов стали штрафовать на 38,8% чаще в 2019 году 7
16:03
России предрекают "экологический Чернобыль" в Иркутской области 0
15:35
Сотрудник МЧС стал фигурантом дела о пожаре в детском палаточном лагере 5
15:15
Горячее водоснабжение и движение транспорта ограничат в Барнауле из-за ремонта теплосетей 1
14:45
Томенко заявил о неизбежной продаже крупнейшего тепличного комплекса Алтая 42
14:30
Аномальный наплыв мигрантов зафиксировали в России 2
14:11
Барнаульский бизнесмен рассказал, как мусор из его ресторана попал на берег Оби 4
14:02
Столичные спикеры расскажут архитекторам и дизайнерам Барнаула о современных окнах 3
13:59
Сибиряки требуют ввести режим ЧС из-за дымки от пожаров 17
13:46
Самолет из-за дымки не смог приземлиться в Барнауле и был отправлен в Новосибирск 3
13:23
Жители Алтая предложили переименовать несуществующий нацпарк "Тогул" в "Салаир" 0
13:09
Кемерово свяжут прямые авиарейсы с Новосибирском и Казанью 1
12:51
25 тонн одежды и продуктов отправили из Алтая в подтопленную Иркутскую область 6
12:39
Кружок журналистов открыли в исправительной колонии на Алтае 1
12:28
Апокалипсис сегодня: жители Сибири делятся снимками "кровавого" солнца 17
12:17
Катунский хребет в Горном Алтае попал в список лучших мест для активного отдыха 0
12:02
Суд встал на сторону многодетной мамы из Барнаула в споре о выселении из квартиры 34
11:51
Гибель мальчика в водоеме на Алтае проверяет региональный СК 0
11:38
Как Южная Корея "обстреляла" российские самолеты и при чем здесь Япония 4
11:25
Поезд-музей компании "РЖД" будет открыт для жителей Барнаула 26 июля 2
11:11
Минтруд повысил размер прожиточного минимума россиян 9
10:47
Семеро пострадали. Видео с места жуткого ДТП в Алтайском крае 4
10:32
Максимальное покрытие: жители даже отдаленных районов края получили качественную связь 0
10:15
Виктор Мережко призвал Томенко защитить Алтай от соседей и иностранных врагов 10
10:02
"Важнее крутой таблетки": барнаульскому подопечному детского фонда подарили компьютер 0
09:58
Путин сделает надбавку 25% к пенсии в отдельных профессиях 3
09:32
Ученые: скифы и сарматы произошли от алтайских народов 5
09:05
Платные курилки хотят ввести в аэропортах России 25
08:30
Shazam назвал, какие песни чаще ищут россияне в 2019 году 1
08:07
На "Шелковом пути" в Горном проявили свою мощь внедорожники Toyota 0
08:01
Моя работа – киберспорт: в Барнауле будут выпускать специалистов перспективной профессии 7
07:59
КНДР задержала российское судно с 17 моряками 8
07:44
Начальник сгоревшего палаточного лагеря: "Палатки были "негорючие" 17
07:29
Как в Каннах: в Барнауле прошла церемония открытия Шукшинского кинофестиваля 18
07:12
Хорошо иметь домик за 190 млн рублей: пять самых дорогих коттеджей Алтайского края 25
06:38
Джей Ло – 50: фото шикарной и неповторимой Дженнифер Лопес 13
06:01
Кардиология через Wi-Fi: на Алтае появилось уникальное оборудование для сердца 0
23:29
Российский боксер Максим Дадашев умер после боя в США 7
22:58
Госдума хочет удвоить НДС на пальмовое масло 14
22:30
Минсельхоз оценил влияние массовой гибели пчел на урожайность 7

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.