По итогам первых шести месяцев 2019 года федеральный бюджет потратил на реализацию национальных проектов 558,8 млрд руб., что составляет менее трети (32,4%) от запланированных на этот год средств, пишет РБК со ссылкой на Счетную палату.

Всего существует 13 национальных проектов, стоимость их реализации в 2019-2024 годах оценивают в 25,7 трлн руб., из которых 13,2 трлн руб. возьмет на себя федеральный бюджет. Кураторами проектов выступают вице-премьеры, а руководителями – министры. Ранее президент России Владимир Путин указал на наличие "очевидных сбоев" при реализации нацпроектов, отметив, что россияне ожидают конкретных результатов.

В отчете СП по итогам первого квартала отмечалось, что за январь – март 2019 года уровень исполнения расходов на нацпроекты составил лишь 12,8% от годового объема. Таким образом, во втором квартале уровень исполнения расходов вырос, однако по-прежнему остается ниже планового.

Также отмечается, что уровень расходов на нацпроекты ниже среднего уровня исполнения расходов федерального бюджета (42,5%).

При этом по отдельным нацпроектам исполнение расходов в первом полугодии оказалось в два-три раза ниже среднего. Так, например, расходы на нацпроекты "Цифровая экономика Российской Федерации" были исполнены только на 8,3% от показателя сводной бюджетной росписи с изменениями, на проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" – на 12,2%, на "Экологию" – на 11,6%, на "Повышение производительности труда и поддержку занятости" – на 17,7%.

"По состоянию на 1 июля 2019 года расходы не осуществлялись по девяти из 76 федеральных проектов", – говорится в сообщении Счетной палаты.

В качестве примеров нефинансируемых проектов названы "Логистика международной торговли" и "Экспорт услуг" национального проекта "Международная кооперация и экспорт", а также федеральные проекты "Европа – Западный Китай" и "Высокоскоростное железнодорожное сообщение", являющиеся частью комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

В начале июля глава правительства России Дмитрий Медведев предложил ввести уголовную ответственность за умышленный срыв торгов, который приводит к нарушению сроков реализации нацпроектов.

Ранее Владимир Жириновский рассказал, как Орешкин саботирует национальные проекты Путина. А после и Счетная палата раскритиковала освоение денег на майские нацпроекты Путина.