Депутаты разрешили россиянам охотиться с луками

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон, разрешающий использование во время охоты луков со стрелами, сообщает агентство городских новостей "Москва".

Согласно закону, луки будут считаться стрелковым метательным оружием.

В пояснительной записке отмечается, что, в отличие от арбалетов, использование луков предполагает специальные физические навыки и умения охотников.

Кроме того, технические характеристики гарантируют более безопасное применение луков.

Ранее луки со стрелами можно было использовать только для спортивных состязаний.

Приобрести охотничий лук смогут россияне, у которых есть охотничьи билеты, а также разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия. Затем лук нужно будет зарегистрировать в Росгвардии в течение двух недель.

Ранее россиянам разрешили бесплатно собирать валежник.