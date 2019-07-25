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Образование в вузах Алтая предложили сделать полностью бесплатным

, ИА "Амител"
По словам депутата, бесплатное высшее образование в приграничных регионах повысит привлекательность вузов
Бесплатное образование в приграничных регионах повысит привлекательность вузов / Фото: asu.ru

Бесплатное образование в приграничных регионах повысит привлекательность вузов / Фото: asu.ru

Предлагается сделать полностью бесплатным высшее образование в регионах России на границе с зарубежными государствами, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на письмо министру образования Михаилу Котюкову, написанное зампредом комитета Госдумы по образованию и науке Борисом Чернышовым.

Согласно данным Минэкономразвития, к приграничным регионам России относится 50 субъектов. В том числе и Алтайский край, который граничит с Казахстаном. Республика Алтай граничит еще и с Китаем и Монголией.

"Как правило, молодые люди и их родители либо тратят все имеющиеся деньги на оплату обучения там, либо стараются попасть в бюджетную квоту", – говорится в письме.

По словам Чернышова, бесплатное высшее образование в приграничных регионах повысит привлекательность вузов для местных абитуриентов, которые, скорее всего, останутся там работать после окончания учебы.

По мнению депутата, такая мера поможет бороться с оттоком большого количества молодых людей из регионов, которые переезжают в города с "сильными вузами".

Помимо этого, Чернышов предложил "увеличивать влияние на наших соотечественников за рубежом и тех русскоговорящих иностранцев, которые в дальнейшем будут иметь возможность занимать высокие посты в тех странах, где они проживают сейчас". Для них, по его словам, необходимо расширить квоту на образование. Такая мера, как уверен депутат, улучшит имидж России, после того как иностранные студенты вернутся домой.

Ранее сообщалось, что в образование Алтайского края в ближайшие шесть лет вложат около 3 млрд рублей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

25.07.2019 12:53
- гость -

Идея хорошая, но как бы так не случилось, что 8/10 мест по каким-либо льготам не уходило. Реально в вузах мест бесплатных ооочень мало (в любом регионе). Остальное льготники, всякие дружественные программы, целевые наборы.. и тп и тд

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25.07.2019 13:27
!

отток происходит не потому что образование не бесплатное, а потому что образование в барнаульских вузах по уровню ниже плинтуса, потому все с нормальными баллами едут по городам и весям, москва, питер, новосибирск, томск

0  0
25.07.2019 13:35
- гость -


Кто останется ? Выпускники и иностранцы? Сбегут из нищего региона и те , и другие в столицы или на Север, как только получат дипломы. С бездарной и серой властью ничего другого не остаётся.

0  0
25.07.2019 13:37
- гость -

Такая мера, как уверен депутат, улучшит имидж России, после того как иностранные студенты вернутся домой.


Ни один таджик или узбек на родину не вернётся.

0  0
25.07.2019 13:41
- гость -

Давайте будем обучать иностранных студентов, и пусть они валят к себе домой. А своим лапти выдадим и плуг. Это как помощь Парижу,Сирии....а у самих под ..опой леса горят. А престиж растет на внешнем уровне, да.

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