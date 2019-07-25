Образование в вузах Алтая предложили сделать полностью бесплатным

Предлагается сделать полностью бесплатным высшее образование в регионах России на границе с зарубежными государствами, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на письмо министру образования Михаилу Котюкову, написанное зампредом комитета Госдумы по образованию и науке Борисом Чернышовым.

Согласно данным Минэкономразвития, к приграничным регионам России относится 50 субъектов. В том числе и Алтайский край, который граничит с Казахстаном. Республика Алтай граничит еще и с Китаем и Монголией.

"Как правило, молодые люди и их родители либо тратят все имеющиеся деньги на оплату обучения там, либо стараются попасть в бюджетную квоту", – говорится в письме.

По словам Чернышова, бесплатное высшее образование в приграничных регионах повысит привлекательность вузов для местных абитуриентов, которые, скорее всего, останутся там работать после окончания учебы.

По мнению депутата, такая мера поможет бороться с оттоком большого количества молодых людей из регионов, которые переезжают в города с "сильными вузами".

Помимо этого, Чернышов предложил "увеличивать влияние на наших соотечественников за рубежом и тех русскоговорящих иностранцев, которые в дальнейшем будут иметь возможность занимать высокие посты в тех странах, где они проживают сейчас". Для них, по его словам, необходимо расширить квоту на образование. Такая мера, как уверен депутат, улучшит имидж России, после того как иностранные студенты вернутся домой.

Ранее сообщалось, что в образование Алтайского края в ближайшие шесть лет вложат около 3 млрд рублей.