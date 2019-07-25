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Россельхознадзор проверит аномально продуктивных алтайских коров

, ИА "Амител"
Ведомство не поверило, что животные могут приносить ежедневно по 60 литров молока
Фото: howstuffworks.com

Фото: howstuffworks.com

Сразу три алейских производителя молока попали в поле зрения управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай из-за своих "сверхпродуктивных" коров, сообщили Amic.ru в пресс-службе ведомства.

Как показал мониторинг с использованием в ФГИС "Меркурий", коровы этих хозяйств с 15 по 17 июля 2019 года дали около 60 литров молока в день, что вдвое превышает физиологические возможности этих животных.

На основании указанных фактов ведомство подозревает, что фактическое количество коров на этих предприятиях больше, чем заявлено по документам. В связи с этим инициированы внеплановые проверки.

Напомним, по данным пресс-службы регионального правительства на 22 июня, среднесуточный удой на корову в хозяйствах региона составляет около 15,1 кг молока, что выше, чем в прошлом году, на 0,6 кг.

В тройку самых продуктивных районов входят Славгород (20,6 кг), Зональный (20,4 кг) и Смоленский (19,3 кг) районы.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

25.07.2019 12:55
- гость -

И чё?! Нельзя зарабатывать? Радуйтесь, что вообще коровы остались. Кому охота китайской химозиной травиться.

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25.07.2019 13:08
- гость -

В том то и дело, может из 60литров, 40 химозины и мешают)))))))))))))))))

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25.07.2019 13:19
- гость -

25.07.2019 13:08
- гость -

Это другой вопрос, но ищут-то коров . Ну бред же.

0  0
25.07.2019 13:20
- гость -

удой с коровы 10 литров. "Нычка" с одной коровы - еще 2. Уже - 30литров. Налили водички - уже 45. Добавили мела - 50. Добавили сухого молока - вот вам и 60л!

0  0
25.07.2019 13:21
- гость -


25.07.2019 13:19
- гость -
с чего бред-то? для росстата 50 коров, для своего кармана - 150. Т.е., молоко в крае есть, но, уходит похоже в китай.

0  0
25.07.2019 13:25
- гость -

25.07.2019 13:21
- гость -

Так они же не особо молоко, вроде, пьют. У нас есть аренда коров или коз в пригородных поселках? Чет хочется нормальное молоко в кофе наливать.

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25.07.2019 13:37
- гость -

найти и вырезать! Идем верным путем товарищи!

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25.07.2019 13:41
- гость -

подяжат молоко. вот и всё.

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