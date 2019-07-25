Сразу три алейских производителя молока попали в поле зрения управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай из-за своих "сверхпродуктивных" коров, сообщили Amic.ru в пресс-службе ведомства.

Как показал мониторинг с использованием в ФГИС "Меркурий", коровы этих хозяйств с 15 по 17 июля 2019 года дали около 60 литров молока в день, что вдвое превышает физиологические возможности этих животных.

На основании указанных фактов ведомство подозревает, что фактическое количество коров на этих предприятиях больше, чем заявлено по документам. В связи с этим инициированы внеплановые проверки.

Напомним, по данным пресс-службы регионального правительства на 22 июня, среднесуточный удой на корову в хозяйствах региона составляет около 15,1 кг молока, что выше, чем в прошлом году, на 0,6 кг.

В тройку самых продуктивных районов входят Славгород (20,6 кг), Зональный (20,4 кг) и Смоленский (19,3 кг) районы.