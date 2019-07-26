Долг по зарплате, образовавшийся почти перед тремя сотнями работников Алтайского моторного завода, погасило руководство предприятия, сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что предприятие задолжало 290 сотрудникам около 4 млн рублей по выплате заработной платы за май 2019 года.

После этого ведомство направило в адрес руководителя предприятия представление с требованием об устранении нарушений прав работников. Оно рассмотрено и удовлетворено.

Руководитель предприятия привлечен к административной ответственности. Ему назначено предупреждение.

Отметим, что ситуация с долгами по зарплате на моторном заводе периодически повторяется. В дело приходится вмешиваться прокуратуре.