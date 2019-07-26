Барнаульский зоопарк пополнился редким белым тигренком из Якутии

Семью Барнаульского зоопарка пополнил новый житель, которым стал привезенный из Якутии редкий белый тигренок по кличке Айхал, сообщается на странице зоопарка в соцсети "ВКонтакте".

"Уже в это воскресенье этот замечательный котенок, белый тигр, будет гулять в большом вольере. Вы сможете увидеть и этого замечательного обитателя, который к нам приехал из далекой Якутии. Наверное, символично – Якутия, снег и белый тигр", – рассказал директор зоопарка Сергей Писарев.

Уточняется, что с тигренком можно познакомиться 28 июля с 12 часов дня.