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Барнаульский зоопарк пополнился редким белым тигренком из Якутии

, ИА "Амител"
Уточняется, что с тигренком можно познакомиться 28 июля с 12 часов дня
Семью Барнаульского зоопарка пополнил новый житель / Фото: кадр из видео

Семью Барнаульского зоопарка пополнил новый житель / Фото: кадр из видео

Семью Барнаульского зоопарка пополнил новый житель, которым стал привезенный из Якутии редкий белый тигренок по кличке Айхал, сообщается на странице зоопарка в соцсети "ВКонтакте". 

"Уже в это воскресенье этот замечательный котенок, белый тигр, будет гулять в большом вольере. Вы сможете увидеть и этого замечательного обитателя, который к нам приехал из далекой Якутии. Наверное, символично – Якутия, снег и белый тигр", – рассказал директор зоопарка Сергей Писарев.

Уточняется, что с тигренком можно познакомиться 28 июля с 12 часов дня.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

26.07.2019 16:40
- гость -

Кому экологическая катастрофа в стране, а Писареву все бы с котятами играть, да в собрании врагов народа заседать, из пустого в порожнее переливать.

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