Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с молодыми специалистами головного института госкорпорации ЦНИИмаш, говоря о второй очереди строительства космодрома, назвал фантастикой ливни над Восточным, пишет "Интерфакс".

"Выбирали эту площадку исходя из того, что Амурская область и в частности это место, где 310 солнечных дней в году", – пояснил Рогозин, подчеркнув, что ливни "льют уже месяц".

Он задался вопросом о том, кто именно составлял статистику осадков по региону, и предположил, что всему виной может быть изменившийся климат.

Рогозин отметил, что строители работают в утвержденном графике несмотря даже на то, что "котлован заливает".

В 2020 году планируется завершить всю строительную часть, а в 2023 году Роскосмос уже намерен запустить ракету "Ангара".

Новый российский космодром, по словам главы Роскосмоса, получится довольно компактным. Расстояние между стартовыми комплексами ракет будет составлять всего несколько километров.

"Это не Байконур, где ты едешь с одного до другого стартового комплекса по 40-45 минут", – заключил Рогозин.

Ранее Рогозин опроверг утверждение о неготовности космодрома "Восточный"