Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя комитета по физической культуре и спорту города Барнаула, подозреваемого в присвоение и растрате бюджетных средств, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

"С января по май 2019 года, используя свое служебное положение, подозреваемый обеспечил изготовление и лично подписал фиктивные документы, содержащие заведомо завышенную стоимость оказанных одним из Обществ с ограниченной ответственностью городскому спорткомитету услуг по проведению спортивно-массовых мероприятий и использованной для этого продукции", — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что бывший чиновник получил реальную возможность распорядиться данными денежными средствами в размере 216 тысяч рублей по собственному усмотрению. После получения части суммы, он был задержан.

По уголовному делу проводятся следственные мероприятия, расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что председателя комитета по физической культуре и спорту Барнаула Алексея Каретникова освободили от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение подписал глава города Сергей Дугин 18 июня.