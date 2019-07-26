Госдума РФ в окончательном чтении приняла законопроект, предполагающий продление дачной амнистии до 1 марта 2021 года. Документ направлен на рассмотрение Совета Федерации.

Упрощенный порядок оформления прав граждан на недвижимость, в том числе на объекты ИЖС, введен в 2006 году.

Он помогает избежать различных сложностей при постановке недвижимого имущества на государственный кадастровый учет и регистрации права собственности, таких как получение разрешения на ввод в эксплуатацию, при отсутствии которого объекты ИЖС будут иметь признаки самовольной постройки и могут быть легализованы только в судебном порядке.

Во время действия закона россияне могут оформлять в существующем упрощенном порядке свои права на принадлежащие им объекты индивидуального жилищного строительства (без необходимости получать разрешение на ввод объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию).

Это послужит целям дальнейшего стимулирования вовлечения в гражданский оборот объектов ИЖС и положительно скажется на динамике развития частного жилого сектора, считают авторы законопроекта.