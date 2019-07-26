Жители села Новороссийка в Амурской области оказались полностью отрезанными от внешнего мира, сообщила 26 июля ТАСС исполняющая обязанности главы Мазановского района Раиса Шафикова.

По ее словам, вода не только серьезно повредила мост, остававшийся единственным средством сообщения с другими населенными пунктами, но и уже зашла в Новороссийку.

Решается вопрос о проведении эвакуации. Для этого планируют привлечь вертолет. Селяне сейчас собираются в здании местной школы.

Часть населения другого села – Богословка – уже эвакуировали. Там ожидается рекордный подъем воды до 950 мм, но около 100 человек не верят в это и отказываются покинуть дома.

Днем ранее власти Амурской области ввели на территории режим ЧС из-за паводка, вызванного обильными осадками. По оценкам специалистов, пик паводка может прийтись на 27 июля. Под угрозой подтопления находится 21 населенный пункт.