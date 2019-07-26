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Речной путь. Как в Алтайском крае возрождают грузоперевозки по Оби

, ИА "Амител"
За последние 5 лет объем грузоперевозок вырос в два раза
Фото: Министерства транспорта Алтайского края

Фото: Министерства транспорта Алтайского края

В 80-е годы алтайские реки "перевозили" миллионы тонн грузов. В 90-е речное судоходство значительно снизилось. Но за 5 последних лет объемы грузоперевозок выросли вдвое. Улучшить статистику помогают дноуглубительные работы, проводимые специальной техникой — земснарядами. Специалисты Барнаульского района водных путей и судоходства (филиал Федерального бюджетного учреждения "Администрация обского бассейна внутренних водных путей") продемонстрировали журналистам работу земснаряда производительностью 1000 м3/час, который в настоящее время проводит дноуглубительные работы на Оби в Усть-Пристанском районе, и рассказали о перспективах речных грузоперевозок в крае.

Вода спасет дороги

Судоходный бизнес актуален для Алтайского края. Об этом журналистам рассказал Александр Чуприн, начальник Барнаульского района водных путей и судоходства. По его словам, перевозка грузов по рекам разгружает краевые автодороги.

"900 тыс. тонн грузов перевозятся не по автомобильным дорогам, а внутренним водным транспортом. Так, дорожное полотно дольше сохраняется. Развитие судоходства благоприятно сказывается для края в целом", — отметил он.

Сейчас основными перевозчиками края являются местные судоходные компании: ООО "Бийский речной порт" и ООО "Грузовой терминал Обь". Они перевозят щебень, песок, иногда — лес. Чтобы увеличить объем грузоперевозок, с 2015 года в регионе проводят дноуглубительные работы. Они способствуют поддержанию и увеличению гарантированных габаритов судовых ходов. Принцип работы земснаряда прост: при помощи грунтового насоса грунт вместе с водой поднимают со дна, далее полученная смесь по плавучему грунтопроводу подается в отвал, расположенный в русле реки. В настоящее время Барнаульским РВПиС поддерживаются повышенные параметры судовых ходов: глубина 140 см, ширина — 40 м на участках рек Бия, Катунь и Обь от устья реки Бия до г. Барнаула.

На данный момент грузы перевозят по рекам — Бия, Катунь, Обь от Бийска до Камня-на-Оби.

Достичь миллиона

Александр Чуприн отмечает: в 80-х годах объем грузоперевозок в крае достигал максимальных показателей 7 млн тонн. Постепенно с 1991 года грузопоток снижался. В 2014 году объем грузоперевозок составил 440 тыс. тонн, но начиная с 2015 года наметился рост. В 2015 году показатель достиг 500 тыс. тонн, в 2018 году — 921 тыс. тонн.

"По итогам 2019 года мы приближаемся к 1 млн тонн. За 6 месяцев прирост к данным прошлого года уже составил 7%", — заметил эксперт.

По словам Александра Александровича, на этих реках есть опасные для судоходства участки, где местоположение и габариты судового хода могут значительно изменится в течение нескольких дней. Сегодня в Алтайском крае работают 4 земснаряда — на Катуни в районе Шульгинки (Советский район), а также на Оби — в Усть-Пристанском районе, в Чарышском районе и в Шелаболихинском районе.

Самый большой земснаряд сейчас находится в Усть-Пристанском районе. За весь период навигации он разрабатывает 600-700 тысяч м3 рунта. Всего же в 2019 году запланирован общий объем дноуглубительных работ — 1,2 млн. м3 метров. На эти цели потратят 63 млн. рублей из федерального и краевого бюджетов.

"В следующем году нам необходимо проводить аналогичный по объемам комплекс путевых работ, чтобы обеспечить безопасное прохождение флота по рекам Алтайского края",  — добавляет Александр Чуприн.

Пока рано говорить о достижении объемов советского периода. Однако на флоте настроены оптимистично: снижать темпы работ по восстановлению отрасли в крае не планируют. Поэтому в ближайшие годы по алтайским рекам, наверняка, повезут еще больше грузов.

Справка

20 марта 2015 года Администрация Алтайского края, "ФБУ "Администрация Обского бассейна внутренних водных путей", предприятия речной и добывающей отраслей подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере реализации проекта развития инфраструктуры внутреннего водного транспорта в границах Алтайского края.

В целях продолжения начатой работы в настоящее время между сторонами подписан аналогичный документ на период 2019 – 2021 годы.


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