Праздник в честь провозглашения христианства в качестве государственной религии в 988 году был учрежден в 2010 году указом президента России Дмитрия Медведева. С предложением придать историческому событию государственный статус выступила Русская православная церковь.

28 июля выбрано не случайно, в этот день отмечается память равноапостольного князя Владимира, известного также как Владимир Красное Солнышко. Владимир был внуком великой княгини Ольги, которая приняла крещение в Константинополе и старалась привить своему потомку любовь и уважение к христианской вере. Владимир способствовал распространению христианства на Руси, строил новые города и возводил в них церкви.

Церковь в этот день не рекомендует заниматься тяжелым физическим трудом и домашними хлопотами. Запрещено устраивать генеральную уборку, а также работать на огороде. Можно заниматься только повседневными домашними делами, такими как готовка еды и мытье посуды.

Крайне не желательно в этот день ссориться, обижаться и злиться. Постарайтесь провести этот день в праздничном настроении. Церковь также просит воздерживаться от шумных застолий, переедания и злоупотребления алкоголем. Супругам же в этот день рекомендуется воздержаться от интимной близости.