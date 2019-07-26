Россию пригласили на Олимпиаду-2020 выступить под своим флагом

Олимпийский комитет России получил официальное приглашение на Олимпийские игры 2020 года в Токио, сообщили в пресс-службе ОКР.

"Таким образом, Олимпийский комитет России получил возможность, в отличие от предыдущих Игр в Пхенчхане, сформировать полноценную Олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий", — говорится в сообщении.

Официальное приглашение подписано главой МОК Томасом Бахом. Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония) пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Отмечается, что приглашение касается, в том числе, и представителей легкой атлетики, которые имеют официальный допуск ИААФ к участию в международных соревнованиях и могут пройти олимпийский отбор. Количество российских легкоатлетов, имеющих такой допуск на сегодняшний день, уже превысило 120 человек и еще может увеличиться.