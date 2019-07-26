Барнаульский пловец принял участие в заплыве от Сахалина до Хоккайдо

Барнаульский пловец Олег Чекушкин принял участие в заплыве между островами Сахалин и Хоккайдо, пишет "Алтайский спорт".

Первый международный эстафетный заплыв через пролив Лаперуза "Сахалин – Хоккайдо" прошел в два этапа – 18 и 21 июля. Спортсменам предстояло преодолеть вплавь почти 43 км от российского мыса Крильон (Анивский городской округ Сахалинской области) до японского мыса Сои.

В мероприятии приняли участие пловцы-экстремалы из России, Китая, Японии, ЮАР. Самому младшему из них было 10 лет, самому возрастному – 68.

Первый этап заплыва состоялся 18 июля, когда 17 пловцов от самой южной точки острова Сахалин добрались до границы территориальных вод 12-мильной зоны.

Второй этап мероприятия стартовал 21 июля с 12-мильной зоны, откуда спортсмены отправились на японский мыс Сои. Чистое время заплыва всего маршрута было рассчитано на 24 часа. Каждый пловец должен был плыть либо 1000 метров, либо 15 минут. Безопасность спортсменов обеспечивали сотрудники местного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Ранее Чекушкин стал чемпионом мира по плаванию в ледяной воде.