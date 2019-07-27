Горзеленхоз в Барнауле 27 июля направил на помывку крон деревьев и кустарников пять поливальных машин, сообщает мэрия. Они уже приступили к работе на центральных улицах города.

По словам агронома предприятия Людмилы Белоусовой, эти мероприятия помогают деревьям выделять больше кислорода, таким образом снижая уровень загрязнения воздуха.

"Сохранить деревья в городе и сберечь их полезные свойства помогают эффективные и своевременные методы ухода: это обязательный периодический полив и обмыв кроны, применение средств, улучшающих почву и повышающих устойчивость растений", – уточнила специалист.

По ее словам, пыль и грязь на листьях затрудняет фотосинтез, что уменьшает способность зелени поглощать углекислый газ и выделять кислород. В обычных условиях деревьям помогает дождь, а в засушливую погоду – обильная поливка сотрудниками Горзеленхоза.

Напомним, 26 июля в отдельных районах Барнаула зафиксировано превышение допустимого значения концентрации загрязняющих веществ.