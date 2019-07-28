Тело младенца в полиэтиленовом пакете нашли в подъезде дома в Бийске

В одном из подъездов жилого дома в городе Бийске в воскресенье утром, 28 июля, найдено тело 11-месячной девочки, завернутое в полиэтиленовый мешок, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

"На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты СК. В настоящее время личность погибшей установлена, ведутся поиски ее матери", — рассказали в ведомстве.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также установить причину смерти ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.