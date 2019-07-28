Показаны регионы России, рискующие уйти под воду

Если все ледники на планете растают, то материк Евразия частично уйдет под воду и будет выглядеть как на смоделированной National Geographic карте, пишет "Лента.ру".

При таком сценарии под воду уйдут европейская и южная части России. На затопление этих территорий окажет влияние расширение Средиземного моря, которое в свою очередь повлияет на увеличение Черного и Каспийского морей. От этого процесса также пострадает Украина, вся южная часть которой может оказаться под водой.

Из-за таяния ледников могут практически исчезнуть Нидерланды, Дания и Эстония. Кроме того, полностью затопит Лондон и Венецию. В Северной Америке станет подводным побережье Атлантического океана, а с ним Флорида и все побережье Мексиканского залива.

Часть территории Китая, на которой сейчас проживают 600 млн человек, также уйдет под воду, как и Бангладеш. Пострадает и прибрежная Индия.

Меньше всего ущерба глобальные изменения нанесут территории Африки, отмечают в National Geographic. Средиземное море затронет только Каир и Александрию.

Средиземноморские страны пострадают меньше из-за своей гористости. Внутри Австралии может появиться море, а большая часть узкой прибрежной полосы исчезнет.

Однако, как отмечает журнал, потребуется пять тысяч лет, чтобы растопить весь ледяной покров планеты. Таянию льдов способствует выброс углекислого газа в атмосферу, что повышает температуру на Земле.

Ранее сообщалось, что таяние льдов в Гренландии ускорилось в четыре раза за десять лет.