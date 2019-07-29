Стоп-кадр. Усадьбу купца Михайлова сравняли с землей

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Комментарии
Иваны не помнящие родства
На старинных зданиях писали имя архитектора
На месте снесённых нужно указывать имя чинушки подписавшего снос чтобы его внуки помнили о его проделках...
Сразу скажу, что против сноса категорически, но нельзя забывать сколько лет этот угол был заброшен и в холодное время в этом доме ночевали и жгли костер бомжи... Вспомнили мы про нее , когда трактор подъехал. Вот такие мы - русские люди.
позор. Хельсинки усадьба Авроры Карамзиной, урождённая Шернваль. Государство выкупило и до сих пор стоит. Кстати жена нашего Демидова. картинки в гугле
Заначку Михайлова нашли? Ну там горшочек с золотыми монетами?
Рядом столько домов заброшенных, но под снос выбрали именно этот. ПОЧЕМУ?
Ни одного там больше заброшенного нет.
Это образно. В городе что, вообще больше сносить нечего под "нищую" прокуратуру?
Нет никаких иллюзий по поводу того что на этом месте построят.
Позорники
Какое дело лимите залётной до истории Барнаула?
Посадят очередного и не вспомнит о нём ни кто добрым словом
Твари.
бездарная равнодушная власть. Никчёмные архитекторы
Позор!!!
Варвары и уроды!