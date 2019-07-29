Отдыхающие поставили очередной рекорд на озере Большое Яровое 27 июля, сообщает Фонд поддержки малого и среднего бизнеса.

В 2018 году в мероприятии приняли участие одновременно более 2000 туристов, которые легли на воду, раскинув руки и ноги. В этом году превзойти прежний рекорд удалось в полтора раза. В роли "звездочек" выступил 3351 участник акции.

В этом помогали известные артисты. Руководил процессом участник шоу "Ваши пельмени" Андрей Рожков.

Также зафиксированы рекорды по танцам на песке – 600 человек одновременно танцевали ламбаду на пляже "Причала 22". Еще больше людей приняли участие в самой пенной дискотеке – свыше 2000 отдыхающих приседали и танцевали на пляже "Причала 42".