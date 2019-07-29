Отдыхающие поставили очередной рекорд на озере Большое Яровое 27 июля, сообщает Фонд поддержки малого и среднего бизнеса.
В 2018 году в мероприятии приняли участие одновременно более 2000 туристов, которые легли на воду, раскинув руки и ноги. В этом году превзойти прежний рекорд удалось в полтора раза. В роли "звездочек" выступил 3351 участник акции.
В этом помогали известные артисты. Руководил процессом участник шоу "Ваши пельмени" Андрей Рожков.
Также зафиксированы рекорды по танцам на песке – 600 человек одновременно танцевали ламбаду на пляже "Причала 22". Еще больше людей приняли участие в самой пенной дискотеке – свыше 2000 отдыхающих приседали и танцевали на пляже "Причала 42".
Комментарии
Сельский клуб на воде. Прыжки в мешках в соленой воде не намечаются?
соленое болото
если ты ни разу не писал в Б.Яровое, то жизнь прожита зря.
29.07.2019 11:42
- гость -
так вот почему вода такая соленая!!!
съезжу туда спецом пописию, а то мало ли что
29.07.2019 11:47
- гость -
а некоторые и на вкус заценили
А неучаствовавших в 2 раза больше.
Конечно "соленое болото" Это же не оз. Ая ( ах извините," АлтАйская ривьера"!), где отдыхающих десяток тысяч за 500 руб. писают, но озеро, площадь которого в 50 раз! меньше Б. Ярового, никак не посолонеет...
В любой водоем гадят, если не люди, то, как минимум птицы сверху и морские обитатели. +Кое-где животные. Так что, выходит, вообще не где купаться, но все где-то купаются. Интеллегенты, вам только в крытые бассейны!!!
В Яровом хотя бы только мелкие рачки Артемии и животные на водопой не ходят. +Соль некоторые виды инфекции уничтожает
Чем больше людей туда заходят, тем больше там сходят, от того и солоней. P.S. Sсы в воде и не робей.
А скажите зачем люди этих рачков с собой в полторашках привозят в город?