Госдума рассмотрит законопроект о единой квитанции за услуги ЖКХ, сообщил ТАСС один из его авторов, первый зампредседателя комитета нижней палаты по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

По его словам, законопроект призван упростить жизнь плательщикам, которым не придется собирать множество квитанций и скрупулезно высчитывать общую сумму.

Согласно инициативе, данные о стоимости предоставленных услуг будут направляться в единые центры, которые их обработают и распечатают на единой квитанции.

Пахомов утверждает, что такие центры сейчас есть в каждом регионе, так что дополнительных затрат на их создание не предвидится.

Он уверен, что введение законопроекта должно уменьшить траты населения, так как каждая ресурсоснабжающая организация в отдельности не будет тратиться на распечатку и рассылку счетов, а также содержание работников, которые только этим и занимаются.

"Мы хотим, чтобы повысилась прозрачность, поднялась собираемость, чтобы людям стало проще, удобнее платить, но при этом, чтобы расходы даже снизились", – заявил Пахомов.

По его словам, Госдума должна принять этот законопроект осенью текущего года.