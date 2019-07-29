По итогам первого полугодия 2019 года коммерческий рынок лекарств сократился на 3,9%. Это первое падение продаж аптечных сетей за последние три года. В аналогичном периоде 2018 года наблюдался рост в 4,5%, а в 2017 году – на 6,3%.

Как сообщает "Коммерсантъ", эксперты связывают это с падением реальных доходов населения – россияне стали экономить на лекарствах.

Так, в июне оборот аптек сократился на 4,7% – до 386,6 млн упаковок. В денежном эквиваленте сокращение не столь внушительное – до 73,9 млрд руб (-2,4%).

Сильнее всего упал спрос на медикаменты против рака и иммуномодуляторы – на 12,5%. Падение продаж препаратов для лечения заболеваний респираторной системы составило 6,9%. В этой группе особо сократились покупки лекарств обструктивных заболеваний дыхательных путей (-11,5%).

В то же самое время средняя стоимость упаковки лекарств выросла на 2,3%, достигнув 191,1 рубля. Это позволило даже получить финансовый прирост на 0,6% в сравнении с первым полугодием 2018 года. Выручка от лекарств с января по июнь 2019 года составила 489,7 млрд рублей.