Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в первом квартале 2019 года, по предварительным данным, составила 20,9 млн человек против 20,4 млн в аналогичном периоде 2018 года, сообщает Росстат. В процентном выражении – 14,3% в 2019 году против 13,9% в 2018-м.
В ведомстве уточнили, что рост количества статистически бедных людей объясняется опережающим увеличением показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен.
Минимальный уровень бедности в России был достигнут в 2012 году – 10,7%, но затем показатель стал расти, увеличившись до 13,3% в 2015-2016 годах, после чего опять начал снижаться, но незначительными темпами.
В IV квартале 2018 года уровень бедности составил 9,9% (в IV квартале 2017 года – 9,9%), в III квартале – 12,5% (13,1%), во II квартале – 12,5% (13,8%), в I квартале – 13,9% (15,0%). Показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер – максимальный в I квартале и минимальный в IV квартале (из-за выплат премий в конце года).
Президент России Владимир Путин в майском указе в 2018 году поставил перед правительством задачу снизить уровень бедности в России в два раза к 2024 году (как минимум до 6,5%).
Комментарии
За чертой бедности находятся 14,3% россиян
За чертой роскоши примерно столько же, так что в среднем все одинаково
А сколько На черте бедности? Хитрый подсчет, не учитывает пенсионеров, которые получают федеральную социальную доплату к пенсии до прожиточного уровня, а их ой как много.... Но формально да, они не ниже черты, они на ней. А еще два раза по столько же имеют доход на 1- 5 т.р. выше черты бедности (все пенсионеры, большинство бюджетников), что в принципе тоже тотальная нищета... Встали с колен.
снизить уровень бедности
интересно в какую сторону...
Вроде недавно писали, что втрое сократился разрыв между бедными и богатыми?
минимальный в IV квартале (из-за выплат премий в конце года). Улыбнуло.
Дружки валана все богаче и богаче и плевать они хотели что есть граждани за чертой бедности. Если твой друг Пы..... то у тебя все за.....ся.