Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в первом квартале 2019 года, по предварительным данным, составила 20,9 млн человек против 20,4 млн в аналогичном периоде 2018 года, сообщает Росстат. В процентном выражении – 14,3% в 2019 году против 13,9% в 2018-м.

В ведомстве уточнили, что рост количества статистически бедных людей объясняется опережающим увеличением показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен.

Минимальный уровень бедности в России был достигнут в 2012 году – 10,7%, но затем показатель стал расти, увеличившись до 13,3% в 2015-2016 годах, после чего опять начал снижаться, но незначительными темпами.

В IV квартале 2018 года уровень бедности составил 9,9% (в IV квартале 2017 года – 9,9%), в III квартале – 12,5% (13,1%), во II квартале – 12,5% (13,8%), в I квартале – 13,9% (15,0%). Показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер – максимальный в I квартале и минимальный в IV квартале (из-за выплат премий в конце года).

Президент России Владимир Путин в майском указе в 2018 году поставил перед правительством задачу снизить уровень бедности в России в два раза к 2024 году (как минимум до 6,5%).