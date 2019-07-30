Частично перекрытый проспект Ленина в Барнауле в связи с перекладкой тепловой сети М-22 на этой неделе снова откроют, сообщает "Алтайская правда".

Сейчас движение ограничено на 2/3 проезжей части четной и нечетной стороны дороги напротив здания № 102б (магазин "Фактория Джинс"), что в часы наибольшего транспортного потока провоцирует возникновение пробок.

К вечеру 30 июля полностью откроют четную сторону. Перекрытие нечетной продлится до выходных. По оценке мэрии, беспрепятственно проезжать по ней автомобилисты смогут уже в субботу, 3 августа.