Избирательная комиссия Республики Алтай зарегистрировала врио главы региона Олега Хорохордина кандидатом на должность губернатора, сообщается в Telegram-канале "Алтай: главные новости (тöс солундар)".
Заседание республиканского избиркома, на котором рассматриваются вопросы регистрации кандидатов, проходит сегодня, 30 июля.
Теперь уже официально Леониду Ефимову, Михаилу Соловьеву, Мергену Теркину, Александру Транову и Александру Чеконову отказано в регистрации кандидатами на пост главы Республики Алтай.
Таким образом, в избирательном бюллетене точно будут следующие кандидаты: Виктор Ромашкин, Дмитрий Софронов и Олег Хорохордин.
Комментарии
Вы посмотрите на фото, ну какой из него губернатор?
получите водилу в губернаторы ))
Будет конкурировать с официально разрешёнными спойлерами?
а этот товарищ член? Единой России?
Нормальный парень не чета старперам.