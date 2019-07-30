Избирательная комиссия Республики Алтай зарегистрировала врио главы региона Олега Хорохордина кандидатом на должность губернатора, сообщается в Telegram-канале "Алтай: главные новости (тöс солундар)".

Заседание республиканского избиркома, на котором рассматриваются вопросы регистрации кандидатов, проходит сегодня, 30 июля.

Теперь уже официально Леониду Ефимову, Михаилу Соловьеву, Мергену Теркину, Александру Транову и Александру Чеконову отказано в регистрации кандидатами на пост главы Республики Алтай.

Таким образом, в избирательном бюллетене точно будут следующие кандидаты: Виктор Ромашкин, Дмитрий Софронов и Олег Хорохордин.