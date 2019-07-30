Жителям Барнаула вручат сотни роз в честь дня рождения зоопарка, который состоится 4 августа. Агрофирма "Семена Алтая" проведет яркую акцию.

Начало мероприятия в 12:00 по адресу ул. Энтузиастов, 12. В 2018 году в зоопарке заложили первый в крае публичный розарий. На площадке розария представлено более 15 сортов роз различных групп: плетистые, почвопокровные, чайно-гибридные. Все розы привиты на зимостойкий шиповник и выращиваются в суровых условиях резко-континентального климата Сибири.

Сегодня розарий стал одним из любимых мест горожан. Барнаульцы называют его райским местом и с радостью фотографируются с прекрасными розами.

Кстати, все желающие уже сейчас могут принять участие в фотоконкурсе "Красота по-сибирски" и выиграть саженцы зимостойких сибирских роз для создания собственного благоухающего сада.