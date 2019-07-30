В барнаульском зоопарке готовы принять животных, пострадавших от масштабных пожаров, заверил директор Сергей Писарев. Он назвал происходящее трагедией планетарного масштаба.

"Мы будем стараться помочь всеми силами. Сложно представить то количество животных, которое выбегает к людям. Мне звонили знакомые из Иркутска – это просто ужас, действительно глобальная катастрофа, поэтому животным надо помогать, и мы будем делать все возможное", – отметил Сергей Писарев.

По его словам, в пострадавших от огня регионах на улицы населенных пунктов из леса выходит огромное количество оленей, лосей, медведей, лис и волков. "Они массово бегут, просто бегут", – выразил обеспокоенность директор зоопарка.

На данный момент за помощью по размещению пострадавших от пожаров животных в барнаульский зоопарк не обращались. Однако Сергей Писарев подчеркнул, что дополнительные площади для содержания животных в зоопарке есть.

"Если возникнет такая ситуация, здесь не только мы, но и власти должны будут принять все меры, чтобы спасти животных. Я думаю, общими усилиями мы эту проблему решим. По крайней мере, я знаю, что это сделают все зоопарки, которые находятся в Сибири", – резюмировал директор.