В барнаульском зоопарке готовы принять животных, пострадавших от масштабных пожаров, заверил директор Сергей Писарев. Он назвал происходящее трагедией планетарного масштаба.
"Мы будем стараться помочь всеми силами. Сложно представить то количество животных, которое выбегает к людям. Мне звонили знакомые из Иркутска – это просто ужас, действительно глобальная катастрофа, поэтому животным надо помогать, и мы будем делать все возможное", – отметил Сергей Писарев.
По его словам, в пострадавших от огня регионах на улицы населенных пунктов из леса выходит огромное количество оленей, лосей, медведей, лис и волков. "Они массово бегут, просто бегут", – выразил обеспокоенность директор зоопарка.
На данный момент за помощью по размещению пострадавших от пожаров животных в барнаульский зоопарк не обращались. Однако Сергей Писарев подчеркнул, что дополнительные площади для содержания животных в зоопарке есть.
"Если возникнет такая ситуация, здесь не только мы, но и власти должны будут принять все меры, чтобы спасти животных. Я думаю, общими усилиями мы эту проблему решим. По крайней мере, я знаю, что это сделают все зоопарки, которые находятся в Сибири", – резюмировал директор.
Комментарии
Отличный директор у Барнаульского зоопарка!
Самый лучший директор, самый лучший депутат, самый человечный человек, человечище, самый лучший зоофил, самый лучший любитель халявных волков, самый лучший поедатель мороженого, сосисек, хотдогов и беляшей, самый лучший из людей, кто когда то был в Казахстане, самый лучший на сибирской земле. Никто в мире не любит Путина сильнее него, он ум честь и совесть партии единая Россия.
фотографии бегущих оленей по улицам будут?
и как они сюда доберутся? звери опаленные огнем, или директор поедет соберет по лесу их?