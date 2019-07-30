Правительство России утвердило список потенциально опасных пород собак, выгул которых без намордников и поводков будет запрещен.
В него вошли 12 пород и их метисы. Это акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, алапахский чистокровный бульдог (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, а также волкособы (гибриды волка). Кроме того, в списке оказались гуль доги, питбульмастифы и "северокавказские собаки".
Выгуливать их без намордника и поводка запретят. Снимать их можно только на огороженной территории, где висит предупреждающая о "злой собаке" табличка.
Напомним, в начале марта МВД представило перечень потенциально опасных пород из 69 пунктов. Среди них были шарпей, ризеншнауцер и немецкая овчарка, а также ряд несуществующих пород, таких как "супердог", "овчарка Дауфмана" или "доберман Владека Рошины".
Некоторые названия были написаны с ошибками или дублировали друг друга ("корельская" и "карельская" медвежья собака, "грецкая" и "греческая" овчарки). После этого список прошел общественные обсуждения и был сокращен до 13 пунктов (12 пород и их метисы).
Комментарии
А где Коне-корсе, ротвелер, аргентинский дог, стафордский теререр?
Зато они в собаках разбираются, а пожар тушить - экономически нецелесообразно
НОрмально. То есть, с питбулями могут гулять без поводка?!
30.07.2019 14:42
- гость -
А где Коне-корсе, ротвелер,
Ну про ротвейлеров вы зря. Ни разу не встречала невоспитанного ротвейлера. Даже когда другие собаки на них задираются (моя дурочка, например), они на хозяина посмотрят и терпят.
А где гость 14.42?
Ни разу не встречала невоспитанного ротвейлера.
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В конце 90-х популярная порода была. В районе аэопорта кто-то выпускал ротвеллера, он на меня 3 раза кидался. Один раз гнался за мной по Павловскому, я на велосипеде удирал.
30.07.2019 15:15
Гость
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Первый раз собаку в интернете встречаю.
Список пород кошек будет?
30.07.2019 15:15
Гость Спасибо хоть не "А где петух с Докучаева?"
30.07.2019 15:42
- гость -
Ни разу не встречала невоспитанного ротвейлера.
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В конце 90-х популярная порода была. В районе аэопорта кто-то выпускал
Ну если кто-то выпускал, это другое дело. Когда хозяин рядом, это самая благородная собака. И зачем убегать, остановились, она вас обнюхала и пошла себе дальше. Моя хасятина не любит, когда кто то впереди нее бежит, обязательно перегнать надо. Хотя вреда человеку от этой породы никакого, некоторые боятся.
В конце 90-х популярная порода была.
в начале 90-х в доме было 2 таких теленка. и если один был добрейшим существом, то второго хозяин раздраконил от слова совсем. один раз на меня кинулся в подъезде. пообещал хозяину, что изрублю его блоховоза на котлеты. больше хозяин своего пса кроме как за ошейник в подъезде не водил.
Метисы порадовали особенно. И как они будут выяснять, метис кого бегает без поводка? Допрос проводить?
Цитата из книги
Многие авторы адресованных мне писем говорят, что держат собак уже по тридцать и более лет и никогда ранее не сталкивались с такими упрямыми, «своенравными, испорченными» животными. Все они считают, что именно их собака является исключительным, уникальным примером собачьего порока. Но часто они не хотят поверить, прежде всего в то, что их собака не хуже десятков других и что причина ее «трудности» часто лежит не дальше порога их собственного дома. Я всегда считала и буду считать, что за исключением собак, имеющих физические или умственные недостатки, не существует ни одной, которая в результате правильной дрессировки не могла бы стать хорошим товарищем — ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО может быть обучен сам ее владелец
Дрессировщик: Барбара Вудхауз