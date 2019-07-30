Правительство России утвердило список потенциально опасных пород собак, выгул которых без намордников и поводков будет запрещен.

В него вошли 12 пород и их метисы. Это акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, алапахский чистокровный бульдог (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, а также волкособы (гибриды волка). Кроме того, в списке оказались гуль доги, питбульмастифы и "северокавказские собаки".

Выгуливать их без намордника и поводка запретят. Снимать их можно только на огороженной территории, где висит предупреждающая о "злой собаке" табличка.

Напомним, в начале марта МВД представило перечень потенциально опасных пород из 69 пунктов. Среди них были шарпей, ризеншнауцер и немецкая овчарка, а также ряд несуществующих пород, таких как "супердог", "овчарка Дауфмана" или "доберман Владека Рошины".

Некоторые названия были написаны с ошибками или дублировали друг друга ("корельская" и "карельская" медвежья собака, "грецкая" и "греческая" овчарки). После этого список прошел общественные обсуждения и был сокращен до 13 пунктов (12 пород и их метисы).