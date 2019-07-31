Получение автомобильных номеров значительно упростили в России

Россияне с 1 января 2020 года смогут самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Согласно закону, с нового года у россиян появится возможность получать автомобильные номера самостоятельно у изготовителей. А специализированные организации будут нести ответственность за нарушение правил госрегистрации: умышленное или совершенное по неосторожности искажение регистрационных данных транспортных средств, маркировки транспортных средств и основных их компонентов, а также за нарушение порядка госрегистрации.

По-прежнему регистрация будет возможна и с выдачей государственных знаков.

Новое регистрационное действие будет введено в отношении транспорта, который вывозят за пределы России. Под этот законопроект подпадают и базовые транспортные средства или шасси, перегоняемые к конечным производителям.

В июне был одобрен проект, согласно которому автомобилям будут присваивать госномера региона регистрации его владельца. Получить сам знак можно также и по месту фактического проживания, однако госномер все равно обязан соответствовать прописке хозяина авто.

В прошлом году сообщалось, что госпошлину за выдачу автомобильных номеров отменят в России. Нововведение необходимо в связи с принятием закона "О государственной регистрации транспортных средств", который вступит в силу в августе 2019 года.