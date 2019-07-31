Названы самые популярные товары в магазинах среди воров, пишет РБК со ссылкой на разработчика системы защиты от соответствующих краж BIT.

Разработчики применяемой в российских сетях магазинов системы распознавания лиц с алгоритмом NtechLab выяснили, что в 2019 году чаще всего продуктовых воров привлекали сыры и колбасные изделия, а также кофе, конфеты, кондитерские изделия, морепродукты, пиво и другой алкоголь.

Из косметических товаров внимание воров чаще всего привлекают губная помада, тушь, лак для ногтей, тени для век и масла для тела и волос.

Также выяснилось, что в парфюмерных магазинах в подавляющем большинстве воруют женщины – 78%, а в продуктовых мужчины орудуют мужчины – 77%.

Эксперты сообщили, что в 2019 году из магазинов, оснащенных специальной системой, было похищено товаров на 38 млн рублей.

Представитель одной из торговых сетей рассказал ИА "Амител" , что у них на первом месте по кражам алкоголь, затем – шоколад. Кстати, в прошлом году житель Барнаула украл в магазине 89 шоколадок, спрятав их под одеждой.