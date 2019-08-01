"Сделана для галочки": что не так с первой в Барнауле велодорожкой

Немецкое архитектурное бюро с барнаульскими корнями Reyzbikh Architekten готовит инициативный проект по благоустройству Барнаула. Сегодня любителей крутить педали, вместо того чтобы часами стоять в пробке, в городе насчитывается несколько тысяч. В ситуации, когда улицы перекопаны вдоль и поперек, а общественный транспорт обновляли семь лет назад, велосипедисты должны появляться как грибы после дождя. Однако в плане инфраструктуры в Барнауле, по сравнению с другими российскими городами, – огромная пропасть. Даже в соседнем Бийске в прошлом году сделали первую велодорожку. В столице Алтайского края она строится только сейчас и появится к октябрю на аллее по улице Георгия Исакова. Отдельная полоса уже вызвала ряд вопросов у тех, кто пользуется велосипедом регулярно.

История вопроса на миллиард рублей

Велосипедисты и Барнаул сегодня пока никак не могут существовать вместе. Сама структура городского пространства выстроена так, что предпочтение отдается автолюбителям. Общественный транспорт не развивается, а тротуары неудобны для маломобильных граждан.

Велодорожки решено прокладывать наобум из ниоткуда в никуда. Любители гнать велосипед, пусть и не по густым лугам, нашли компромисс с пешеходами и водителями автотранспорта, уважая и уступая друг другу.

В 2015 году с идеей создания велодорожки на центральной аллее Ленинского проспекта выступал известный архитектор Александр Деринг. Тогда он предлагал выделить для движения на велосипеде отдельную дорожку посередине аллеи, а для пешеходов – справа и слева от нее. Впрочем, сами велосипедисты раскритиковали эту инициативу. В частности потому, что ПДД запрещают движение по проезжей части при наличии велодорожки (п. 24.2 ПДД РФ). То есть велосипедистам формально жизнь будет усложнена, а ведь цель – упростить передвижение и обезопасить. Кроме того, существуют сложности с перекрестками. Если на них нарисовать отдельно разметку для велосипедистов, то водители будут вынуждены при повороте с Ленинского проспекта на пересекающие улицы останавливаться на велосипедной дорожке, что строго запрещено в соответствии с ПДД. В целом эксперты тогда сошлись во мнении, что для переустройства инфраструктуры в центре Барнаула понадобится около миллиарда рублей. Понятное дело, в условиях, когда мэрия не может годами купить новый трамвай, тратить государственные деньги на велодорожки никто не планировал. Тогда в этой истории поставили точку.

В 2018 году во время посещения аллеи на проспекте Социалистическом, отремонтированной в рамках нацпроекта "Комфортная городская среда", глава Барнаула Сергей Дугин обратился к чиновникам, ответственным за благоустройство, что пора бы сделать приятное велосипедистам. Сказано – сделано. Горожане еще в феврале проголосовали за сквер на Панфиловцев, 22 и два участка аллеи по ул. Георгия Исакова (от ул. Матросова до 2-й Северо-Западной и от 2-й Северо-Западной до Малахова), которые должны благоустроить этим летом. Тогда и стало известно, что на аллее по Исакова появится первая в городе велодорожка.

История с подрядчиком

Еще в феврале 2019 года на одном из градостроительных советов были представлены визуализации благоустройства аллеи. По нему велодорожки должны быть размещены не на аллее, а по краям тротуаров. Именно так и делают в других городах. Весной мэрия Барнаула объявила аукцион на разработку проектно-сметной документации. Его сенсационно выиграло никому не известное ООО "ИнженерингСтрой-Саратов", предложившее более низкую цену, чем конкуренты. В проигрыше остался институт архитектуры и дизайна Алтайского государственного технического университета, готовивший все проекты благоустройства общественных территорий в последние годы. Впрочем, 14 июня мэрия и саратовцы расторгли договор на ПСД. Компании выплатили 88 800 рублей за выполненные работы и расстались мирно, как супруги после 25 лет брака. Такая схема была использована, чтобы саратовцы, которые не смогли потянуть проектировку благоустройства аллеи, не попали в список нежелательных подрядчиков, а мэрия краевой столицы – под санкции.

Тогда к разработке эскизных проектов общественных территорий и были привлечены сотрудники института архитектуры и дизайна Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, а также студенты магистратуры и бакалавриата, будущие архитекторы и дизайнеры. Пресс-служба городской администрации на своем сайте сообщила, что все проекты прошли этапы утверждения на градостроительном совете и комиссии с участием территориальных общественных самоуправлений и городских депутатов.

"Виляющая" дорожка

Главная особенность, которая вызвала массу нареканий у велосипедистов, – дорожка будет извилистой и огибать деревья. Причем архитекторы уже ввели для нее специальный термин "вилюшка". Такой подход вызван проложенными под землей коммуникациями, пояснил архитектор и разработчик проекта Артем Малыгин. Настоящая велодорожка должна вести из пункта А в пункт Б, а не просто закольцовываться. На Георгия Исакова она вообще просто заканчивается.

"При создании эскизов рассматривалось множество вариантов взаимодействия транспорта и пешеходов, активно обсуждали на градостроительном совете, как и где расположить велодорожку, чтобы обеспечить безопасность всех жителей. Конечный вариант, по нашему мнению, хорошо вписывается в сложившуюся структуру территории и обеспечивает удобство и для пешеходов, и для велосипедистов. В некоторых местах велосипедная дорожка "виляет", это связано с тем, что проходит она через существующие инженерные объекты и объекты озеленения, крутых экстремальных поворотов нет, поэтому передвигаться по ней будет комфортно", – сообщил Артем Малыгин.

Фактически велосипедист не сможет разогнаться, а если захочет прокатиться с ветерком, то рискует врезаться в дерево. Через велодорожку также пролегают и тротуары, а значит, велосипедисту, согласно ПДД, необходимо пропускать пешеходов. Из других минусов: дорожка не имеет ни начала, ни конца, а также довольно узкая. По ней невозможно проехать двум велосипедам одновременно.

Как отметил один из руководителей Алтайской краевой федерации велоспорта Владислав Багинский, дорожка обречена на непопулярность из-за плохой проектировки. Он отметил, что велодорожки в современных городах строят не отдельно, а вдоль тротуаров, самой автомобильной дороги или в самом последнем случае – аллеи.

"Могу сказать, что она сделана для галочки. По велодорожке на Георгия Исакова будут ходить люди. В этом случае она становится таким же тротуаром. Ее нужно было делать параллельно аллее через бордюры от самого начала пешеходной зоны. Чем мне будет удобна велодорожка? Абсолютно ничем, поэтому проще проехать по самой аллее", – рассказал Владислав Багинский.

Он добавил, что в Барнауле вся уличная инфраструктура устроена так, что велосипедисты нуждаются в выделенных полосах меньше, чем общественный транспорт. Исключением можно назвать проспект Красноармейский и Павловский тракт с их высоким автомобильным потоком. В других же случаях человек может спокойно передвигаться, не выезжая на дорогу и на тротуар одновременно.

Как вариант, велодорожку можно отделить и от пешеходной зоны, и от автотранспортной, но это приведет к сужению проезжей части, что вряд ли понравится автомобилистам. В сообществе "ВелоБарнаул" уже успели обсудить будущую дорожку. Все сошлись на том, что лучше что-то, чем ничего, но результаты можно будет оценить еще не скоро.

"Мы все тут знаем ПДД, хотя бы обрывочно, и понимаем, что знаки (если они будут) для нашего города станут новинкой. Какое-то время понадобится жителям близлежащих домов для понимания, что это не место для прогулок с собаками или колясками. Пока там ведутся работы. Ведутся активно, так что вполне себе в конце сезона еще прокатимся", – говорится в посте в группе в социальной сети.

Впрочем, проспект Ленина будет перекрыт еще несколько дней. Нужно успевать пользоваться.