Воспитанник алтайского футбола — нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев — стал лучшим игроком РПЛ в июле по версии болельщиков, сообщает официальная страница Лиги в социальной сети "ВКонтакте".

На его счету за три матча 3 гола и одна голевая передача. Так в матче с ЦСКА наш земляк сделал дубль, став главным открытием первого тура РПЛ. В результате самарцы сенсационно выиграли 2:0, прервав рекорд армейцев, которые никогда не проигрывали в стартовых турах российского чемпионата.

Александра Соболева выбрали лучшим 38,1% болельщиков. Лишь на доли процента отстал от него капитан питерского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба (37,82%).

Примечательно, что за звание лучшего игрока также боролся и другой бывший футболист барнаульского "Динамо" – голкипер казанского "Рубина" Юрий Дюпин. На его активе два сухих матча и лишь один пропущенный гол. За него свои голоса отдали 10,74% болельщиков.