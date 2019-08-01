Знак "Пешеходный переход" кто-то постоянно вырывает в Рубцовске, в том месте, где сбили девочку

Вырванные знаки поставлены недавно / Фото: vk.com/incident_rubtsovsk

В конце июля в Рубцовске был вырван знак "Пешеходный переход" на пересечении улиц Р. Зорге и Заводской, сообщается в паблике "Инцидент Рубцовск".

"Год назад здесь была сбита девочка. А сейчас дети опять пойдут в школу. Неужели безопасность людей дороже минуты, чтобы просто переждать, когда перейдет пешеход! Может быть, кто-то видел как ломали знаки", – говорится в сообщении.

Вырванные знаки были установлены недавно, после того, как разломали и бросили на обочину стоявшие ранее.

Местные жители уверены, что кто-то специально это делает. Причем, по их словам, знаки нужны, поскольку рядом очень опасный поворот.