Пятница, 2 Август, 01:46

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,83
€ 70,47
Обь
256см -21

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Лесные пожарыОтключения горячей водыУскоренное развитие Алтая
Новости

Знак "Пешеходный переход" кто-то постоянно вырывает в Рубцовске, в том месте, где сбили девочку

, ИА "Амител"
Местные жители уверены, что кто-то специально ломает знак на пешеходном переходе

Вырванные знаки поставлены недавно / Фото: vk.com/incident_rubtsovsk

В конце июля в Рубцовске был вырван знак "Пешеходный переход" на пересечении улиц Р. Зорге и Заводской, сообщается в паблике "Инцидент Рубцовск"

"Год назад здесь была сбита девочка. А сейчас дети опять пойдут в школу. Неужели безопасность людей дороже минуты, чтобы просто переждать, когда перейдет пешеход! Может быть, кто-то видел как ломали знаки", – говорится в сообщении.

Вырванные знаки были установлены недавно, после того, как разломали и бросили на обочину стоявшие ранее.

Местные жители уверены, что кто-то специально это делает. Причем, по их словам, знаки нужны, поскольку рядом очень опасный поворот.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

1.08.2019 12:54
- гость -

Найти аборигена и вместо знака вкопать, прибив ко лбу пешеходный переход))))

0  1
1.08.2019 13:18
гость

Год назад здесь была сбита девочка

Интересно, кто теперь тут знак ломает, не эта девочка же

0  1
1.08.2019 13:20
Митенька ржевский

Это Рубчик, детка. Академики, писатели и музыканты тут не живут. Тут волчьи порядки.

0  2
1.08.2019 13:24
- гость -

А труба металлическая пригодится в хозяйстве

0  1
1.08.2019 14:14
Александр

Был в командировке, Рубцовск это непрекрасное позавчера. Вечером зомбаки ходят бррр.

0  1
1.08.2019 14:34
месный

1.08.2019 14:14
Александр

Это всё потому что у вас гвоздодёра небыло - а то могли бы и в халфлайф сыграть в реале, ну или в дум но тогда бензопилу нада

0  1
1.08.2019 15:16
Сибиряк из Рубцовска

Да уж некоторые и в Рубчике живут.... И по ночам ходим никого не боимся....
Блиииин , да я ж походу зомбак....
Крч, барнаульцы - идите пошерстите свои злачные места. у вас там пострашнее.

0  1
1.08.2019 15:36
Митенька ржевский

Был в Рубчике в командировке на рубеже тысячелетий... Имел счатье остановиться в гостинице "Алей" (это не название реки, а причастие, судя по всему, было, притом, первая буква, "Н", куда-то потерялась).
Рубчик- это город поселение, в котором половина жителей гонит, а вторая- потребляет.
Промышленности нет, досуга нет., населено роботами.
Можно вывезти человека из Рубчика, но Рубчик из человека вывести невозможно.
Аминь.

0  1
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
22:29
Индийские врачи удалили у ребенка 526 зубов 0
21:59
S7 Airlines для поддержки лесов временно возвращает старое название "Авиакомпания "Сибирь" 0
21:37
Патриарх Кирилл научил россиян выходить из трудных ситуаций 1
20:11
Авиалесоохрана и шаманы вызывают дожди для борьбы с лесными пожарами 2
18:56
Алтайская школьница приняла участие в разработке имплантата нового поколения 0
18:18
Горячую воду с 5 августа отключат у 38 тысяч жителей Барнаула из-за ремонта теплосетей 0
17:52
Около сотни алтайских пожарных ждут отправки в Красноярский край 8
17:12
Опубликовано видео допроса матери младенца, тело которого нашли в пакете в Бийске 3
16:54
Невнимательный водитель на Алтае выехал на железнодорожный переезд и попал под грузовой состав 1
16:24
Слепаков, говоря о тушении лесных пожаров, рассказал про "наложившего в штаны" одноклассника 22
16:14
Власти рассказали, сколько денег уйдет на ремонт дорог в Барнауле в 2020 году 8
15:39
Россия потратит 455 млн рублей на борьбу с мусором в Сьерра-Леоне 17
15:26
Жириновский назвал причину лесных пожаров в Сибири 8
15:15
Все-таки друг человека: как на Алтае отреагировали на закон об опасных собаках 13
15:01
Бастрыкин отправил в Сибирь следователей для выяснения причин лесных пожаров 10
14:55
Военные собрались потушить пожары в Сибири за пять суток 8
14:29
Глава алтайского сельсовета помог своей знакомой приватизировать здание шахматного клуба 3
14:06
"Три млн гектаров не потушим, даже если вернут все наворованное": Максим Галкин о лесных пожарах 12
13:59
80-летняя пенсионерка убила ребенка и двух взрослых в Хабаровске 3
13:36
Медведев попросил СК проверить версию поджога лесов в Сибири 6
13:13
Автомобиль загорелся в Барнауле на дороге возле "Ашана" 10
12:57
Жительницы Алтая перевели 185 тыс. рублей мошеннику, пообещавшему им кредит на 150 тысяч 8
12:49
"Яндекс" запустил сервис поиска животных по всей России 0
12:39
Знак "Пешеходный переход" кто-то постоянно вырывает в Рубцовске, в том месте, где сбили девочку 8
12:23
Какие законы вступают в силу в августе 3
11:51
Житель Новоалтайска вернул провайдеру рекламные листовки, разложенные в подъездах 16
11:32
Медведев прилетел в Красноярск и пообещал денег на тушение пожаров 33
11:21
Молодых полицейских торжественно выпустили в Барнаульском юридическом институте 31
10:54
Эхо пожаров над Барнаулом: город во время и после дымки 4
10:46
Мать убитого в Бийске младенца задержали 2
10:27
Чиновника мэрии Новосибирска судят за махинации с землей 0
09:55
Валдис Пельш назвал Алтай и Камчатку самыми прекрасными местами 27
09:32
Политтехнолог: три депутата думы Барнаула могут сохранить мандаты 0
09:12
Загляни к "Старым друзьям": где на Алтае можно бюджетно и комфортно отдохнуть всей семьей 5
09:01
Только живой звук: в Барнауле состоится рок-фестиваль 7
08:37
Орнитолог сфотографировала снежного барса на Алтае 2
08:06
Барнаульским льготникам начали выписывать электронные рецепты 5
07:45
Четыре человека пострадали, один погиб в ДТП на алтайской трассе 1
07:26
Коровы на Малаховском кольце. Каким был Барнаул 24 года назад 40
06:48
Кто может стать инкассатором и когда он имеет право применять оружие 11
06:36
Это не фотографии: гиперреалистичные девушки на картинах Игаля Озери 11
06:03
Раз высотка, два высотка. На берегу барнаульского "Ковша" предлагают построить дом 10
06:01
"Сделана для галочки": что не так с первой в Барнауле велодорожкой 10
23:54
Жителей Алтайского края предупреждают об угрозе бешенства 2
23:19
Футболист из Барнаула стал игроком месяца в РПЛ по версии болельщиков 0
22:25
Авиацию задействовали в тушении лесных пожаров в Сибири 1
21:59
Путин поручил военным потушить лесные пожары в Сибири 9
21:28
Авиадебошира судят за избиение командира самолета в Новосибирске 1
20:55
Тело пропавшего на Алтае двухлетнего мальчика нашли под камнем 0
20:32
"Медовый Спас" откроют в семи городах Алтайского края 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.