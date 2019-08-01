Знак "Пешеходный переход" кто-то постоянно вырывает в Рубцовске, в том месте, где сбили девочку

Вырванные знаки поставлены недавно / Фото: vk.com/incident_rubtsovsk
В конце июля в Рубцовске был вырван знак "Пешеходный переход" на пересечении улиц Р. Зорге и Заводской, сообщается в паблике "Инцидент Рубцовск".
"Год назад здесь была сбита девочка. А сейчас дети опять пойдут в школу. Неужели безопасность людей дороже минуты, чтобы просто переждать, когда перейдет пешеход! Может быть, кто-то видел как ломали знаки", – говорится в сообщении.
Вырванные знаки были установлены недавно, после того, как разломали и бросили на обочину стоявшие ранее.
Местные жители уверены, что кто-то специально это делает. Причем, по их словам, знаки нужны, поскольку рядом очень опасный поворот.
Комментарии
Найти аборигена и вместо знака вкопать, прибив ко лбу пешеходный переход))))
Год назад здесь была сбита девочка
Интересно, кто теперь тут знак ломает, не эта девочка же
Это Рубчик, детка. Академики, писатели и музыканты тут не живут. Тут волчьи порядки.
А труба металлическая пригодится в хозяйстве
Был в командировке, Рубцовск это непрекрасное позавчера. Вечером зомбаки ходят бррр.
1.08.2019 14:14
Александр
Это всё потому что у вас гвоздодёра небыло - а то могли бы и в халфлайф сыграть в реале, ну или в дум но тогда бензопилу нада
Да уж некоторые и в Рубчике живут.... И по ночам ходим никого не боимся....
Блиииин , да я ж походу зомбак....
Крч, барнаульцы - идите пошерстите свои злачные места. у вас там пострашнее.
Был в Рубчике в командировке на рубеже тысячелетий... Имел счатье остановиться в гостинице "Алей" (это не название реки, а причастие, судя по всему, было, притом, первая буква, "Н", куда-то потерялась).
Рубчик- это
городпоселение, в котором половина жителей гонит, а вторая- потребляет.
Промышленности нет, досуга нет., населено роботами.
Можно вывезти человека из Рубчика, но Рубчик из человека вывести невозможно.
Аминь.