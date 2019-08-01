Алтайская школьница приняла участие в разработке имплантата нового поколения

Новые материалы – это ключевой элемент развития современных технологий / Фото: пресс-служба НИТУ "МИСиС"

Алтайская ученица 10 класса Ксения Кузьмина, обучающаяся в школе № 15 города Славгорода, приняла участие в проекте "Биосовместимые материалы для реконструктивной хирургии", сообщили в пресс-службе НИТУ "МИСиС".

"В рамках проекта пять школьников со всей России в течение месяца разрабатывали имплантаты нового поколения для замены костей, поврежденных в результате тяжелых заболеваний", – рассказали в технологическом университете.

Помимо Ксении в состав команды разработчиков вошли четыре школьника из Нижнего Новгорода, Липецка, Тюмени и Республики Башкортостан.

Юные ученые решали проблему по устранению последствий тяжелых заболеваний и травм костей. Разработанный имплантат из полимерных материалов может заселяться клетками костной ткани и максимально схож с костями по механическим свойствам.

Новые материалы, как подчеркнули в университете, это ключевой элемент развития современных технологий, для создания которых требуется разработка новых или модификации уже известных материалов с заданными функциональными свойствами. На протяжении всей смены участники проекта занимались изучением структуры, свойств и назначения различных материалов, закономерностей их формирования и технологий их производства.

Ксения сможет продолжить реализацию своего научного проекта с учеными НИТУ "МИСиС" непосредственно в лабораториях вуза или удаленно. Также она будет приглашена в качестве полноправного участника на научно-практическую конференцию, которая пройдет в университете весной 2020 года.

Ранее президент России Владимир Путин призвал школьников ориентироваться на Михаила Ломоносова.