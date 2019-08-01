"Яндекс" запустил онлайн-сервис поиска потерянных животных по всей России, сообщает издание "Афиша Daily".

Через него можно подавать объявления как о поиске животных, так и о находке. Для этого следует выложить фотографию питомца, а также описать его приметы.

Ранее функции новой площадки были доступны в тестовом режиме. В частности, имеются два объявления о потере собаки из Барнаула. Одно из них датировано 15 июня, другое – 28 июня.

Через него найден каждый седьмой потерянный питомец, утверждают представители компании. По их словам, из запросов пользователей следует, что кошек ищут в полтора раза чаще, чем собак.