Знаменитую усадьбу Ассанова начали реставрировать в Бийске

В Бийске началась реставрация усадьбы, построенная в 1912-1913 годах по проекту выдающегося зодчего Сибири Константина Лыгина (1854-1932) для семьи купца первой гильдии Николая Ассанова.

Как сообщает Алтайохранкультура, усадьба включает особняк, конюшню с каретными сараями и сеновалом, сад с деревянной беседкой и кирпичную ограду. В здании сохранились элементы интерьера, по периметру потолков всех помещений устроены штукатурные карнизы лаконичной формы, деревянное оконное заполнение с латунными скобяными изделиями.

Летом подрядная организация – компания "Производственно-коммерческая фирма "Отделстрой" – приступила к ремонту фасадов с воссозданием утраченного бетонного декора. Также проводится реставрация кирпичной ограды с металлическими решетками, воротами и калитками, специалисты меняют оконные блоки, восстанавливают деревянную беседку.

Согласно проекту архитектора Евгения Тоскина, фасаду вернут первоначальный облик. Он снова станет светло-серым, а цоколь – темно-серым. Интерьер будет выдержан в нежно-кремовых тонах. Вход в музей остается на прежнем месте. Пожалуй, главное нововведение – в доме установят лифт. Благодаря этому побывать здесь смогут даже колясочники или другие маломобильные граждане.

Ранее глава Бийска Александр Студеникин пообещал, что краевые власти сохранят здание пассажа купца Фирсова. Оно находится в исторической части города, на ул. Льва Толстого, 146. Построен пассаж был в 1907 году купцом первой гильдии Андреем Фирсовым. В здании располагались торговые залы.