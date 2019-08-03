Алтайские власти намерены увеличить продолжительность жизни до 76 лет

Продолжительность жизни в Алтайском крае должна вырасти до 76 лет. Такую задачу поставил губернатор Виктор Томенко на заседании президиума совета по стратегическому развитию и национальному проекту "Здравоохранение".
На его реализацию за шесть лет будет выделено около 17 миллиардов 630 миллионов рублей. Общий объем средств, дополнительно выделенных на реализацию региональных проектов по направлению "Здравоохранение", в 2019 году составляет 4 миллиарда 691 миллион рублей.
Благодаря этому, в Алтайском крае к 2024 году ожидаемая продолжительность жизни должна вырасти до 76 лет.
В 2016 году еще бывший глава региона Александр Карлин ставил задачу увеличить среднюю продолжительность жизни до 75 лет.
Сейчас средняя продолжительность жизни в регионе – 70 лет, во всем мире – 75-80 лет. А верхний предел – 100-110. Именно этот возраст – потолок, который, по мнению ученых, задуман для человека природой.
Комментарии
Вот у меня почему-то не сходятся Их среднии зарплаты,пенсии,и продолжительности жизни: 16.07-майор полиции 45 лет, 28.07-п/п-к полиции 42 года! Или 76 лет это не средняя,а так-языком ляпнуть?
Сколько кто проживёт - не его ума дело, это Господь Бог распоряжается. Его дело, и дело его начальничка Путина - вернуть людям пенсионные выплаты за 5 лет, что они вытащили из наших карманов.
нельзя в России увеличить продолжительность жизни, но можно еще раз поднять пенсионный возраст)
и будет это стоить недорого, всего лишь напечатать листовки и снять рекламу, как это хорошо
Дык, чо проще. Звоните начальнику крайстата, говорите: "Нам нужен срок жизни 100500 лет, с нас бутылка коньяку". Начальник звонит в отдел статистики, грит: "Марьванна, сделайте 100500 лет жизни нашим жителям, с меня - шоколадка". Марьванна кричит Светочке: "Светулик, ставь возраст жизни 100500 лет и можешь идти на похороны своей тёти, которая в 45 лет умерла от астмы".
Профит! Вы как не родные, я не знаю...
Зрители апплодируют, апплодируют...
Тогда надо заняться медициной без воровства и парадных отчётов. Прежде всего доступность, а это - подготовка врачей и их зарплаты, оснащённость на деле современной техникой. Ну и уровень жизни людей, позволяющий полноценно питаться и иметь возможность развития своего потенциала.
"ты куда морда помирать собрался??? Оштрафуем...". И побежал пуще Брежнева
Сколько кому жить - не Томенко ума дело. Этим Господь Бог распоряжается. Его дело, вместе с начальничком его - вернуть отобранные у людей пенсионные выплаты за 5 лет.