Алтайские власти намерены увеличить продолжительность жизни до 76 лет

Продолжительность жизни в Алтайском крае должна вырасти до 76 лет. Такую задачу поставил губернатор Виктор Томенко на заседании президиума совета по стратегическому развитию и национальному проекту "Здравоохранение".

На его реализацию за шесть лет будет выделено около 17 миллиардов 630 миллионов рублей. Общий объем средств, дополнительно выделенных на реализацию региональных проектов по направлению "Здравоохранение", в 2019 году составляет 4 миллиарда 691 миллион рублей.

Благодаря этому, в Алтайском крае к 2024 году ожидаемая продолжительность жизни должна вырасти до 76 лет.

В 2016 году еще бывший глава региона Александр Карлин ставил задачу увеличить среднюю продолжительность жизни до 75 лет.

Сейчас средняя продолжительность жизни в регионе – 70 лет, во всем мире – 75-80 лет. А верхний предел – 100-110. Именно этот возраст – потолок, который, по мнению ученых, задуман для человека природой.