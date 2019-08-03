Опасность похмелья для организма раскрыли медики

Ученые из Технологического университета Суинберна в Мельбурне (Австралия) выяснили, что похмелье ухудшает память и снижает функции мозга, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на MedicalXpress.

Специалисты провели исследование с участием около сотни посетителей баров, которые после вечеринок проходили онлайн-опросы и когнитивные тесты. Выяснилось, что успешность и скорость прохождения теста напрямую зависела от количества выпитого накануне.

Исследователи намерены продолжить изучать влияние похмелья на функции мозга, задействовав в тестировании большее число добровольцев.

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