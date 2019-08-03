"Недавно губернатор поменялся": блогер из Таджикистана записал видео про Барнаул

Блогер из Таджикистана опубликовал на своем YouTube-канале "Персия/Persia" видео про Барнаул.

"На данный момент по всему Барнаулу идут строительные, реставрационные работы. Строятся дороги, ремонтируются тротуары. Мне сказали, что недавно губернатор поменялся. С этим ли связано или просто с тем, что пришло время и нужно менять – я не знаю", – подытожил блогер после прогулки по городу.

Местами, по его мнению, Барнаул скучный. "В особенности зимой, потому что бывает очень холодно. От -20, и может дойти до -45 градусов. Но для русского человека такой холод – это не страшно, плюс к этому он может есть мороженое", – рассказывает мужчина, забравшись на самую высокую точку обзорной площадки в Нагорном парке.

После прогулялся по району Старого базара, который, как он отметил, можно назвать "барнаульским Арбатом", где и пообщался с "сонными" местными жителями.

На Социалистическом проспекте показал, как с одной стороны стоят новые здания, а с другой – старые. На Ленинском проспекте похвалил местные власти за "интригующее" здание ЗАГСа Центрального района. На Красноармейском в кадр попал трамвай – одна из достопримечательностей города.