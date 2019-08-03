"Недавно губернатор поменялся": блогер из Таджикистана записал видео про Барнаул

Блогер из Таджикистана опубликовал на своем YouTube-канале "Персия/Persia" видео про Барнаул.
"На данный момент по всему Барнаулу идут строительные, реставрационные работы. Строятся дороги, ремонтируются тротуары. Мне сказали, что недавно губернатор поменялся. С этим ли связано или просто с тем, что пришло время и нужно менять – я не знаю", – подытожил блогер после прогулки по городу.
Местами, по его мнению, Барнаул скучный. "В особенности зимой, потому что бывает очень холодно. От -20, и может дойти до -45 градусов. Но для русского человека такой холод – это не страшно, плюс к этому он может есть мороженое", – рассказывает мужчина, забравшись на самую высокую точку обзорной площадки в Нагорном парке.
После прогулялся по району Старого базара, который, как он отметил, можно назвать "барнаульским Арбатом", где и пообщался с "сонными" местными жителями.
На Социалистическом проспекте показал, как с одной стороны стоят новые здания, а с другой – старые. На Ленинском проспекте похвалил местные власти за "интригующее" здание ЗАГСа Центрального района. На Красноармейском в кадр попал трамвай – одна из достопримечательностей города.
Комментарии
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сначала приехал с питера какой-то, теперь с таджикистана. Дальше что ? С бурятии приедут? Хватит это терпеть! Поддержите наших блоггеров - ищите в ютубе "Барнаул столица кластеров. Нагорный парк"