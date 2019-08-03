Проспект Комсомольский перекроют в Барнауле с 4 августа из-за ремонта коллектора

С 4 по 18 августа будет закрыто движение всех видов транспорта в районе пересечения проспекта Комсомольского с улицей Чкалова из-за реконструкции канализационного коллектора, сообщается на официальном сайте Барнаула.

Напоминаем, что на две недели изменится схема движения автобусов № 78. Объезд будет организован следующим образом: пр. Ленина – ул. Димитрова – пр. Комсомольский, далее по маршруту. В обратном направлении: пр. Комсомольский – ул. Димитрова – пр. Ленина, далее по маршруту.

Жителей города просят быть внимательней и выбирать заранее маршруты объезда.